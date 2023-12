"PROTESTI 1996. GODINE NISU NI NALIK OVIMA DANAS, NIKO NIJE NASILNO POSTUPAO!" Stručnjaci: Šteta Starog dvora veća od 10 miliona?

Protesti u nedelju uveče otrgli su se kontroli gde smo mogli da vidimo strašne scene i tek nakon intervencije policije situacija se donekle smirila.

Gosti jutarnjeg programa Vladimir Dobrosavljević, politički analitičar i Marko Stojčić, glavni urbanista grada Beograda, govorili su o ovom događaju.

Stojčić se najpre dotakao Starog dvora u Beogradu gde je otkrio kolika je zapravo šteta.

- Još uvek ne znamo zato što kada platimo sve što treba da se popravi, znaćemo tačno, ali nije mala. Veliki deo prizemlja je uništen, fasada s prednje strane koju je posebno teško rekonstruisati jer je objekat stari spomenik kulture, sve je polomljeno. Šteta je velika, nije u desetinama miliona nadam se, ali tu je negde oko desetak miliona - rekao je Stojčić i dodao:

- Možda je čak i veća šteta u tome što je to spomenik kulture i nije ga lako obnoviti. Ta vrednost po meni je veća od materijalne. Prosto uništavate nešto što je kulturno blago ove države. Ja se nadam da ćemo ovo što je najvažnije, da bi objekat mogao da se koristi već u narednih nekoliko dana uspeti da rešimo. A ove delove koje zahtevaju neke posebne zanatske radove, verovatno u 2 do 3 meseca.

Dobrosavljević smatra da svako ima pravo na nezadovoljstvo, ali da je ovaj vid protesta bio potpuno neracionalan od strane koalicije "Srbija protiv nasilja".

- Ova vrsta incidenta je nešto što je koaliciji "Srbija protiv nasilja" najmanje donelo koristi, niti je bilo potrebno za tim, krajnje neracionalno. Da bi od optužbi koje su izneli o izbornom inženjeringu i krađi na izborima došlo do nekih rezultata, trebalo bi prvo iscrpeti sve pravne lekove koji su bili na raspolaganju - rekao je Dobrosavljević i dodao:

- U ovom trenutku je najvažnije da mi od nadležnih državnih institucija, pre svega tužilaštva i struktura bezbednosti, dobijemo jasne i nedvosmislene odgovore na optužbe ili na pitanje o tome da li je bilo izbornog inženjeringa kako bi ta priča jednom bila stavljena na stranu ili bi se dokazalo ili bi se u potpunosti odbacila priča o izbornoj krađi. Ušli smo u jednu prilično traumatičnu zonu gde su ljudi istraumirani, isfrustrirani i gde prosto vi ne možete da kontrolišete incidentnost bilo koje naredne situacije jer su povećane tenzije u samom društvu. Kada se adrenalin podigne se na ovolike nivoe, on nikad nije dobar saveznik u politici. Nikada se na višak adrenalina ne donose dobre odluke, niti se pametno postupa.

foto: Kurir televizija

Potom se dotakao i protesta 1996. godine kojima je i sam kao student prisustvovao i uporedio ih sa ovima danas.

- Dakle, 1996. godine je prosto bila nedvosmislena izborna volja pokazana na lokalnim izborima. Opozicija je prosto tada u 40 gradova pobedila i to je dokazala, pre svega, na osnovu proveravanja zapisnika sa samih biračkih mesta. To što je Socijalistička partija Srbije, njen prvi čovek Milošević, htela da manipuliše time, to je izazvalo na kraju krajeva građanske proteste sa jedne strane, sa druge strane studentske proteste. Prosto, različiti su okviri i različit je kontekst. Mi sada imamo, konkretno na primeru Beograda, još uvek upitne konačne rezultate. Mi nemamo konačne rezultate izbora i nemamo dokazane tvrdnje u potpunosti, da li je bilo izbornog inženjeringa ili ga nije bilo. Tada je bilo prosto to je jasno i vidljivo. Sa druge strane, deo protesta u kojem sam ja učestvovao tada kao student, je izvodio strašno računa o tome da ne bude na bilo koji način dovedeno u vezu sa bilo kakvim nasilnim postupanjem, zato što se htelo da se pokaže da to zapravo ima jedan opšte državni, opšte nacionalni karakter. A to je da ne smete manipulisati i krasti izbornim procesom u celoj priči - rekao je.

