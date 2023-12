"OPOZICIJA POKUŠALA SCENARIO RUŠENJA VLASTI IZ UKRAJINE?!" Stručnjaci tvrde: Strane ambasade u Beogradu su bile upletene

Divljački protesti i nasilan upad u Skupštinu grada predstavnika liste "Srbija protiv nasilja", u kojima je povređeno više policajaca, novinara i građana, i privedeno 38 osoba, ostavilo je Srbiju u šoku.

Gosti jutarnjeg programa Kurir televizije, Zoran Anđelković, nekadašnji predsednik Izvršnog veća Kosova i Metohije, i Miroslav Bjegović, specijalni savetnik za odbranu i bezbednost potpredsednika Vlade i Ministarstva odbrane, prokomentarisali su ovaj nemili događaj.

Anđelković je najpre naveo da se ovako nešto moglo očekivati jer su postojale najave.

- Sve najave su bile da se oni neće pomiriti sa rezultatima izbora i da su shodno tome planirali da naprave odgovarajući haos i da pokušaju isto da ponove kao 5. oktobra. Nije to pitanje samo što su oni najavljivali da imaju 1000 ljudi, da plaćaju te ljude, nego naprosto atmosfera koja je stvarana od maja meseca, odnosno od onih tragičnih događaja išla je ka tome da oni moraju nekako da finaliziraju to. Jedini način kojim bi to finalizirali jeste da krenu u neke rušilačke aktivnostimi - naveo je Anđelković i dodao:

- Ta koalicija protiv nasilja je stranka koja je nastala na jednoj nesreći, tragičnom događaju. Nažalost, pre par dana smo jedan takav još teži događaj imali u Pragu na univerzitetu, gde je jedan kreten ubio oca, pretpostavlja se da je ubio dete od dva meseca, a onda je pobio studente na fakultetu na kome je bio. Da li je tamo opozicija izašla na ulice i demonstrirala protiv vlade? Pa nije, jer to su dani za žalost, da se čovek saoseća sa svim onim ljudima koji su ostali bez svojih najmilijih. Da osudi onog kretena, ludaka, ko je to tako nešto učinio. A ovi ovde su to iskoristili kao povod, dakle to nasilje, i zato ja kažem da je izvor njima nasilje.

Bjegović smatra da je ovakva akcija i upad u Skupštinu grada bila potpomognuta stranim faktorom.

- Apsolutno su bile unapred planirane akcije i treba napomenuti da su potpomognute zapadnim centrima moći, odnosno određenim stranim ambasadama u Beogradu. Smatram, prvenstveno da su u delu uticaja na na ovaj deo opozicije SAD, Nemačka i Velika Britanija. To je otprilike neko trojstvo koje deluje poprilično na ovim prostorima, ne uvek direktno nego preko svojih eksponenata. Hoću da kažem da bez prisustva tog stranog obaveštajnog faktora, delovi opozicije se ne bi ni ponašali ovako. Zato što sada smatraju da imaju leđa - rekao je Bjegović i dodao:

- Šta znači izraz "majdan"? Pa upravo 2013. godine je to bio recept, kada su zapadni centri pomagali opoziciji u Kijevu i kada je nasilno srušena vlast. Tadašnji predsednik Janjukovič je pobegao u Rusiju i došlo je potom do krvavog rata u Ukrajini. Možda se ovde takođe priželjkuje takva situacija. Scenario je moguć, ali ishod nije moguć. Zato što se izborna volja građana mora poštovati. Izborna volja građana je pokazala kome daje svoje poverenje, u koje političke opcije oni veruju.

