ŠAPIĆ: Ako dozvolimo rušenje države posledice će biti pogubne po srpski narod, a kao zemlja bićemo protektorat!

Svi ćemo imati problem ako srušimo državu i ustavno-pravni poredak, tada će biti manje važno ko će biti gradonačelnik jer on neće da upravlja gradom nego kriminalne i interesne grupe, a kao zemlja bićemo protektorat kojim će drugi upravljati. To ne smemo da dozvolimo jer je to pogubno za čitav naš narod, rekao je večeras predsednik Privremenog organa Grada Beograda Aleksandar Šapić.

On je naglasio da je Srpska napredna stranka ostvarila nominalno najbolji rezultat u Beogradu oko 370 hiljada glasova i to u ne baš prijatnoj atmosferi kojoj su se ovi izbori održali.

- U ovom poslu sam dosta dugo, na izbore sam izlazio sa svojim imenom u prezimenom nekada kao nosilac liste nekada kao prvi na listi i skoro uvek sam pobeđivao. Ta činjenica kao i rezultati koje sam postigao su posledica rada i zalaganja i bilo bi vrlo neozbiljno otpisati i mene i sve ono što je urađeno ne samo u prethodnih godinu i po dana već i u prethodnih nekoliko godina – poručio je Šapić gostujući na B92 i RTS-u.

On je rekao da su državni organi imali informacije o upadu u Stari dvor i policija je adekvatno reagovala, a šteta koja je naneta ovom značajnom istorijskom zadnju nije mala jer se radi o objektu koji je pod zaštitom kao spomenik kulture.

Šapić je ponovio da je najvažnije da sačuvamo naš ustavno-pravni poredak jer ako to ne uspemo ulazimo u anarhiju i postajemo društvo u kome vlada pravilo jačeg.

- Građanske slobode su jedno i u redu je da se protestvuje, ali ne treba svaki protest da blokira grad i da se ugrožava svakodnevni život građana. Priča o ponovnim beogradskim izborima je u ovom momentu trivijalna stvar jer se ovde radi o odbrani države, ustavno-pravnog poretka i civilizovanog društva. Mnogo manje je važna stvar da li ću ja ostati gradonačelnik, ali ćemo svi imati problem ako srušimo državu jer ako ne sačuvamo red i mir posledice će biti nesagledive i doći ćemo u situaciju u kojoj se sada nalazi Ukrajina, a to je razvaljena država – poručio je Aleksandar Šapić.

On je, kako je rekao, siguran da među demonstrantima ima ljudi koji su izmanipulisani.

- Ne želim da prihvatim činjenicu da su njihovi glasači spremni da podrže ideju da smo genocidan narod, da su spremni da se odreknu dela teritorije. Oni su protiv vlasti, ali sigurno ne bi pristali na ove stvari. Nažalost pokazalo se kao tačno ono što sam tvrdio da ulazimo u jednu „majdansku” atmosferu i da postoji mogućnost da se ovo ne završi samo na protestima. Došli smo, nažalost, do napada na Skupštinu grada i ja se nadam da toga više neće biti. Isto tako kada sam rekao da oni koji su spremni da se odreknu dela svoje teritorije i da zakače šarenu zastavu na Stari dvor, sutra će se odreći i dela svog Beograda i svojih Beograđana, govorili su da preterujem. Pokazalo se da sam opet bio u pravu jer je Dragan Bjelogrlić izjavio crnogorskim novinarima da Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac ne predstavljaju Beograd te da je pravi Beograd samo onaj koji glasa za njih – rekao je Šapić. Osvrnuo se i na izjavu Vladimira Obradovića da mu nije bilo dozvoljeno da uđe u Skupštinu grada i rekao da je razlog upravo to što je iza sebe imao veliki broj građana koji su nasilno želeli da uđu.

- Na sednici Privremenog organa u ponedeljak Obradović je rekao da mi treba da podnesemo ostavke i da je narod pokazao da nas neće. Saslušao sam ga i primenio sam reči velikog crnogorskog i srpskog junaka Marka Miljanova da je junaštvo kada sebe štitite od drugih, a čojstvo kada druge štitite od sebe. Ja sam zaštitio njega od sebe, primenio sam reči Marka Miljanova o čojstvu i nisam reagovao – naglasio je Šapić.

On je rekao da je potrebno da se bavimo jedni drugima i ako donesemo nacionalnu odluku koja će se sastojati u tome da se odbrani država, onda možemo da očekujemo svetlu budućnost.

– Nije vredna ničija funkcija, nije tema nijedna stranka, pitanje je šta mi želimo našoj zemlji. Zato treba da izvučemo pouke iz prošlosti jer sve što nam se dešavalo bilo je zato što nismo bili jedinstveni. I zato nikome neću da dam da uništava državu radi dolaska na vlast – rekao je Šapić. On je dodao da će posle završetka izbornog procesa uputiti zvaničan poziv svima odbornicima jer neće tajno da pregovaraju ni sa kim.

– Ko god smatra da je ono što smo mi radili u Beogradu dovoljno dobro, da možda može i da se popravi, spremni smo da sa njima razgovaramo. Jedino nećemo da razgovaramo sa onima koji vode antidržavnu politiku. Ukoliko ne bude dogovora ići ćemo na nove izbore. U tom slučaju Privremeni organ će i dalje da vodi grad što nije dobro jer kada nemate Skupštinu, Gradsko veće i gradonačelnika ne mogu da se donose važne odluke za koje je potrebno da se uključi mnogo veći broj ljudi, te formalno imate legalitet, ali je pitanje potpunog legitimiteta – rekao je Šapić. Šapić je rekao da je Beograd po svim statističkim podacima jedan od najbezbednijih gradova i građani i turisti nemaju razloga za zabrinutost i treba da budu opušteni i mirni. Kada je reč o splavovima, kako je rekao, godinu i po dana traje njegova borba kao David protiv Golijata te da su već 42 splava uklonjena. – Opstruišu me sa svih nivoa ali ja sam posle potonuća „Fristajlera” rekao da li treba da nam se desi neka tragedija da bismo shvatili da ovako više ne može. Sada se ponovilo sa splavom „Kartel”. Mi ćemo pokušati da uklonimo splavove na lokacijama koje su izlicitirane i nastavićemo sa tim aktivnostima, Očekujem da nećemo dozvoliti da nam se desi neka tragedija i zato nastavljam tamo gde sam stao samo očekujem malo više odgovornosti iz drugih sfera društva – zaključio je Šapić.

