VUČIĆ O DIVLJANJU ISPRED SKUPŠTINE GRADA: Stigao je nalog sa tajkunske TV da se pomere kamere s ulaza da ljudi obave posao

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da je opozicija smislila nešto i sebe ubedila u to.

- Prošlo je mnogo godina i sada je vreme da mi dođemo na vlas, oni sebe lažu. Ubeđivali su sebe "naš je red, jer smo moderni a vi ste seljaci"... Ti bre Vučiću se ne drogiraš a hoćeš da budeš moderan, to sam pitanje čuo 10 puta na različite načine.

Kada je reč o nemirima koji su se dogodili prošle nedelje predsednik je istakao da su svi oni znali da se to sprema.

- Stigao nalog sa tajkunske TV, da se pomere kamere s ulaza da ljudi obave posao. To celi grad priča. I njihovi novinari i političari. Ja kažem ljudima da neverujem, i govore mi da imaju jasnu dojavu da će to da rade. Naša je obaveza da čuvamo insitucije, ja kažem okej vi radite svoj posao. Politička kriza je zaustavljena na biračkim mestima gde su ljidi rekli svoje. Možete sve da uradite kao iz priručnika, ali neće vam proći ako nemate narod iza sebe. To vidite i osetite. Narod to rešava na izborima, ubacujući papiriće u kutiju. Ovo sve je samo njihov pokušaj da izbegnu sopstvenu odgovornost za loš rezultat. Sad se ujedinilo i kuso i repato - kazao je Vučić te dodao da su ove godine opozicione partije ostvarile zajednički rezulat koliko su na prethodnim izborima imali posebno svaka od stranaka.

O izjavi Bjelogrlića da je opozicija pobedila u "gradskom jezgru"

- Nisu priznali rezultate ni 2017. ni 2020. Kako oni da izgube od nas kretena, oni su elita. Oni su geniji i elita, oni su tu da mi svi zajedno radimo za njih, oni da uzimaju pare i žive lepo.

- Da napravimo mi jednu opštinu gradsko jezgro i da oni tu uvek pobede i urpavljaju gradskim jezgrom. Da kažu da imaju vlast nad 300 kafića, splavovima. Ili će SNS prepoznati kako da istorijsku ulogu završi ili da je produži, ali da bude u pozitivnom smislu zapamćeno ili neće razumeti, pa će na mnogim mestima nastaviti sa ljudima koji ne vode računa o narodu. Pre svega zavisi od njih, a ne od ovih drugih. Na kraju se razultati vide.