UDAR NA SRPSTVO! REPUBLIKA SRPSKA TRN U OKU! Istoričari: Srpskoj i Srbiji se osporavaju ELEMENTARNA PRAVA koja svi imaju!

Proslava Dana Republike Srpske, odnosno 32. rođendan RS, koji je ove godine obeležen pod sloganom "Simbol slobode", ni ovaj put nije mogao da prođe bez pojedinih zluradih komentara i negodovanja, a prema oceni istoričara, sagovornika Kurira, time su pokazani na delu dvojaki aršini, jer se Srpskoj i Srbiji osporava elementarno pravo koje ima svaki narod, a to je pravo na državnost. Takođe, kako naglašavaju, to proističe iz poslovičnog gledanja zapadnih zemalja na procese razbijanja jugoslovenske države, za šta okrivljuju Srbiju, ne uzimajući realno u obzir sopstvena činjenja ili nečinjenja kojima su direktno podržavali separatizam jugoslovenskih republika.

Moralno pravo

Istoričar, profesor Momčilo Pavlović za Kurir kaže da je reč o političkoj akciji uperenoj protiv Republike Srpske i, šire gledano, protiv srpskog naroda, što proističe upravo iz pogleda Zapada na proces razbijanja jugoslovenske države.

foto: Kurir

- I dalje je dominantno mišljenje da su srpski narod i Srbija krivi za destrukciju jugoslovenske države, a pritom ne vide sebe da su nekim svojim činjenjem ili nečinjenjem direktno podržavali separatizam jugoslovenskih republika, a onda i unutrašnjih sukoba u Bosni i Hercegovini ili na Kosovu. S druge strane, RS ima istorijsko i moralno pravo da slavi i obeležava datum koji ona smatra da je važan za identitet, za razvoj RS i, konačno, za buduće odnose, jer istorijski gledano i istorijom mereno, Bosna i Hercegovina je država onoliko koliko ima dogovora naroda koji u njoj žive. Ako nema dogovora i ako uz pomoć inostranog faktora pokušava da se nametne volja jedne ili druge strane, onda će to destabilizovati kako BiH tako i čitav prostor bivše Jugoslavije i šire - ističe Pavlović.

I istoričar Miljan Koljanin istog je mišljenja.

- To govori o odnosu prema Republici Srpskoj i Srbima kao narodu i njihovom pravu da ostvare svoju državnost u okviru BiH, ono što je definisano Dejtonskim sporazumom. U pitanju je osporavanje Srbima jednog od njihovih elementarnih prava koje svaki narod ima - ukazao je Koljanin za Kurir.

foto: screenshot Youtube/RTRSvijesti

Inače, jučerašnja proslava povodom 32 godine postojanja Republike Srpske počela je prethodnog dana polaganjem venaca, odavanjem pošte palim ratnicima i svečanom akademijom. Centralni događaj, svečani defile, na kojem je učestvovalo oko 3.000 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, javnog i civilnog sektora Republike Srpske, održan je juče u popodnevnim časovima.

Poruke

Povodom Dana Republike Srpske ove godine prvi put, u 20 časova, kako je ranije planirano, trebalo je da bude izveden vatromet u Banjaluci i Beogradu, što su dogovorili predsednici Srpske i Srbije Milorad Dodik i Aleksandar Vučić. Vatromet je, istovremeno, trebalo da bude ispaljen i u svim gradovima Republike Srpske.

Radovan Višković, premijer Republike Srpske, poručio je da je sloboda nešto što je usko povezano sa našim narodom.

- Da nema Republike Srpske, ne bi imali ni slobodu, a kada nje nema, onda se pitate šta imate - poručio je Višković i naglasio da je RS garant opstanka na svojoj dedovini našeg naroda.

foto: Youtube prtscr / RTRS

- Gde god srpski narod nije imao svoju državu, on nije ni opstao. Republika Srpska je u stanju da garantuje svima verske slobode, bez obzira na nacionalnu pripadnost. Republika Srpska je stabilna po svim pitanjima, a to se vidi i po redovnim penzijama, izdvajanjima za borce, ali i svim ugroženim kategorijama stanovništva. Govorili su da nećemo dočekati ni polovinu prošle godine, da nas čeka kolaps, ali vidite da to nije tako. Opstruišu nas gde god mogu, ali uspešno se nosimo sa svim problemima. Sve smo servisirali i još uvećali brojna davanja - naglasio je on.

Delegacije Srba sa Kosova i Metohije i Odbora za pomoć Kosovu i Metohiji juče su u Banjaluci položile venac i cveće na spomenik 12 banjalučkih beba. Održana je i ceremonija uručenja odlikovanja zaslužnih ličnosti i institucija koji su imali veliku ulogu u stvaranju i očuvanju Srpske.

Ana Brnabić U nama uvek imate iskrenog prijatelja Premijerka Srbije Ana Brnabić uputila je čestitku predsedniku Vlade Republike Srpske Radovanu Viškoviću povodom obeležavanja Dana RS. - Povodom Dana RS, u ime Vlade Srbije i u svoje ime, vama i građanima upućujem srdačne čestitke, uz najbolje želje za napredak i blagostanje RS i srpskog naroda. Republika Srpska u Srbiji uvek ima iskrenog prijatelja sa svim svojim resursima i nesebičnom pomoći zarad daljeg razvoja. Za mir i stabilnost nastavljamo zajedno da se borimo radom, znanjem i kreativnošću kako bi region krenuo putem napretka, na dobrobit svih građana. Svim građanima RS želim dobro zdravlje, bezbednost i svaku sreću u ličnom životu, a RS uspeh i napredak - navodi se u čestitki.

Patrijarh Porfirije Vekovna težnja srpskog naroda da živi u slobodi, pravdi i miru Republika Srpska je izraz vekovne težnje srpskog naroda da živi u slobodi, pravdi i u miru sa svima. Zato je važno da imamo ljubav prema Bogu i jedni prema drugima, poručio je patrijarh srpski Porfirije čestitajući Dan Republike Srpske, koga su brojni građani dočekali ispred Hrama Hrista Spasitelja u Banjaluci. - Imamo radost i blagoslov da možemo da vam čestitamo, jedni drugima, rođendan Republike Srpske, ali i ono što je još važnije - slavu RS. Neka vam je srećna i blagoslovena slava i molitve Svetog arhiđakona Stefana da budu sa svima vama - naveo je patrijarh. Liturgijsko praznovanje Svetog Stefana, nebeskog zaštitnika Republike Srpske, završeno je osveštavanjem slavskog kolača i žita.

Vladimir Orlić Srbija je uvek uz narod i rukovodstvo RS Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Vladimir Orlić naglasio je da je Srbija uvek, pogotovo aktuelno rukovodstvo predvođeno predsednikom Aleksandrom Vučićem, uz narod i rukovodstvo Republike Srpske. On je rekao da je 9. januar, Dan Republike Srpske, "u istorijskim okvirima jedan od najznačajnijih dana za srpski narod". - U svim važnim datumima mi smo zajedno i tako će biti i dalje - poručio je Orlić, koji je u Banjaluci prisustvovao obeležavanju Dana Republike Srpske.

Dodeljena odlikovanja Ordeni Orbanu, Grujičićevoj, Baji Malom Knindži... Predsednik RS Milorad Dodik odlikovao je juče Đurđevdanski festival dečje pesme Ordenom Njegoša III reda, dok je Ordenom Republike Srpske na ogrlici, najvišim odlikovanjem RS, odlikovan premijer Mađarske Viktor Orban. Takođe, odlikovan je i umetnik Mirko Pajčin, poznatiji kao Baja Mali Knindža, i to Ordenom Njegoša prvog reda. I ministarki zdravlja Srbije Danici Grujičić uručen je Orden zastave RS sa srebrnim vencem za doprinos saradnji u oblasti zdravstva Republike Srbije i Republike Srpske, kao i za doprinos razvoju zdravstvenog sistema Srpske.

foto: Kurir

Bonus video:

00:30 Vatromet povodom Dana Republike Srpske