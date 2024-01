"IZBORI U BEOGRADU ĆE SE PONOVITI UKOLIKO SE NESTOROVIĆ NE ODLUČI!" Božić: Radujem se jer će građani dati još veće poverenje SNS-u

Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević rekao je da od 66 lokalnih samouprava gde su održani izbori, u 54 SNS ima samostalnu većinu, a u 65 je ostvarena pobeda, da li u apsolutnim ili relativnim brojevima.

"Zadovoljni smo izbornim rezultatom, ali pre svega fokusirani na ono što nas čeka u narednom periodu", rekao je Vučević.

Sandra Božić, članica predsedništva SNS-a, gostovala je u emisiji Puls Srbije gde je govorila o tome šta su prioriteti u narednom periodu.

Najpre se osvrnula na beograske potencijalno ponovljene izbore i šta će biti ukoliko se pokret gospodina Nestorovića ne priključi ni jednoj, ni drugoj strani.

- To je pitanje apsolutno za gospodina Nestorovića s obzirom da još uvek ne znamo koji je njihov zvaničan stav i da li će podržati većinu ili ne. Ići će se naravno na nove izbore, dakle neće se poništavati izbori kako to opozicija očekuje, nego će se jednostavno ponoviti zbog nemogućnosti formiranja vlasti. To je normalna izborna procedura koja će se desiti ukoliko gospodin Nestorović ne bude odlučio na koji način će njegova odbornička grupa reagovati i na koji način će tasa na vagi biti - rekla je Božić i dodala:

- Svima će biti upućen poziv za razgovor i kada govorimo o Vladi i kada govorimo o beogradskoj vlasti. Pre svega mislim da ne bi bilo dobro da se ponavljaju ti izbori, odnosno da se dešava opet taj izborni ciklus koji traje. Koji će ipak oduzeti mnogo vremena, mnogo energije, mnogo snage, ali i novca građana Republike Srbije, odnosno građana Beograda. Ne samo zbog toga, već zbog nastavka drugih infrastrukturnih projekata i svega onoga što su obaveze koje nas očekuju. Upravo vezano za EXPO i naravno za sve drugo što jeste razvojna prilika za našu prestonicu. Tako da ja se nadam da do ponavljanja neće doći. Ukoliko dođe, negde se ja potajno i lično moram ograditi, radujem se tome, možda takvim razvojem situacije, jer sam sigurna zaista da će građani Srbije nikada veće poverenje u Beogradu dati Srpskoj naprednoj stranci, odnosno našoj listi. Jer smo imali priliku da vidimo celokupnu farsu oko ovih protesta opozicije. Sinoć smo mogli da vidimo da nema ni ljudi, poverenja, ideje, političke svakako.

Potom je otkrila kakve značajnije promene očekuje Beograd.

- Za politiku u ovim teškim vremenima kada govorimo o geopolitici. To naravno neće zaobići ni lokal, apsolutno nigde nikoga. Ratovi se dešavaju od Ukrajine do Bliskog istoka. Vidimo da se tu neće zaustaviti. Vidimo da u Crvenom moru postoje ozbiljni sukobi i da se tenzija diže oko Iraka. Prelivanje sukoba se ne odnosi samo na Bliski istok i zaista se plašim da će možda čak i Evropa uploviti u neke od konflikata koji definitivno stoje zamrznuti. Mi moramo biti mudri i da zadržimo mudrost koju je predsednik Vučić zaista imao do sada i da nastavljamo da se razvijamo. Za Beograd bi to značilo jednu vrstu kontinuiteta nastavka politike koja je građanima donela određene promene. To bi značilo da ćemo nastaviti da razvijamo grad Beograd. To će značiti svakako da ćemo sve one projekte koje smo imali u planu za Beograd u budućnosti naravno staviti u jednu vrstu realizacije. A da ne pričamo da se EXPO zaista najviše dotiče i tiče Beograda i da se u Beogradu očekuje naravno u delu Novog Beograda najveći deo infrastrukturnih projekata - rekla je Božić.

Takođe se dotakla predloga Miloša Vučevića za vraćanje obaveznog vojnog roka koji je pozdravila, navodeći da je jako ponosna na to što Vojska Srbije nikada nije bila jača.

