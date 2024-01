ANA BRNABIĆ O PLANU "SRBIJA 2027": Ceo svet će gledati u nas za tri godine, i pitaće se kako smo pobedili mnogo veće zemlje

Premijerka Ana Brnabić je potom rekla da su ovo stvari koje fundamentalno menjaju Srbiju.

- 2027. godine Ekspo će biti u Srbiji. Ceo svet će nas gledati, ili će biti ovde. I pitaće se kako je ta mala zemlja pobedila Ameriku, Argentinu i Španiju. Predstavljaćemo pobedničku Srbiju, zemlju inovacija i naprednih tehnologija. Zemlju u kojoj mladi žele da ostanu, a oni koji su otišli žele da se vrate - kazala je premijerka.

Kazala je da sada Srbija za jedan mesec proizvede više nego što je nekada proizvodila za godinu dana.

foto: Petar Aleksić

- A ono što ćemo uraditi do 2027. godine će biti kvantni skok u odnosu na sve do sada. Naš izvoz 2027. godine će biti 10 milijardi evra. Kako da dodatno razvijemo napredne tehnologije? Dva su fokusa - biotehnologija i veštačka inteligencija - rekla je premijerka.

Premijerka Brnabić je potom nastavila da govori o veštačkoj inteligenciji, i rekla je da je to izazov broj 1.

foto: Petar Aleksić

- Po analizama MMF, zemlje koje nisu spremne za ove promene mogu da izgube čak i do 40 odsto ukupne radne snage. Dobra vest! Srbija je spremna! Srbija je prepoznala ovo kao temu još davno. 2019. godine smo usvojili strategiju razvoja AI. Osnovali smo i državni naučni institut, koji zapošljava preko 60 stručnjaka, od toga veliki broj povratnika iz inostranstva - rekla je premijerka.

Ana Brnabić je rekla da su smernice za etičku upotrebu veštačke inteligencije koje je usvojila Vlada Srbije u Davosu korišćene kao odličan primer kako se to radi.

foto: Petar Aleksić

- Do 2027. godine ćemo samo u AI uložiti preko 70 miliona evra kao država. Na to dolazi i privatni kapital. Zatim ćemo raditi i na još jednom superkompjuteru. UAE, kao jedna od najnaprednijih i najbogatijih država ima samo dva superkompjutera, onda znate šta to znači za Srbiju. I ponovo će biti dat besplatno na korišćenje mladima - dodala je ona.

Premijerka ističe da će dodatno biti uloženo u nove naučnotehnološke parkove.

foto: Petar Aleksić

- Do 2027. godine idemo u proširenje nt parka Niš, kako ti ljudi rade, kapa dole. Novi NT park u Kruševcu, zatim proširenje u Čačku, Beogradu i Novom Sadu. I čitav inovacioni distrikt u Kragujevcu - ističe Ana Brnabić.

Istakla je i važnost projekta Ložionica, ali i kulture, i rekla da ćemo do 2027. godine imati Fakultet muzičke umetnosti, kao i aneks Fakulteta likovnih umetnosti.