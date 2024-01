LAJČAK: Proces normalizacije u dijalogu mora da se nastavi, sutra saopštenje o platnom prometu u dinarima

"Zahvaljujući dijalogu, imali smo važne rezultate krajem prošle godine, kao što su energetski sporazum i Ohridski sporazum. Oni su konkretan dokaz za to. Ali malo je napretka u širem pogledu na proces normalizacije. Imali smo dogovore u februaru i martu prošle godine za koje nema potrebe za pitanjem šta treba da se radi, već kada ćemo to da uradimo. Ako mene pitate, uradio bih to što je pre moguće da bismo mogli da krenemo u realizaciju", rekao je Lajčak.

Evropski emisar je rekao da će pažnja ove godine biti usmerena na izbore u EU.

"Putovao sam u Beograd i Prištinu da razgovaramo o procesu normalizacije, da vidimo gde smo i da razgovaramo o tome koliki napredak može da se postigne pre izbora", dodao je on.

Lajčak je sastanak s Kurtijem i Besnikom Bisljimijem opisao kao "koristan, veoma dobar i iskren".

Kazao je da će rukovodstvo EU obavestiti o sastancima koje je imao u Prištini i Beogradu da bi pripremili "naredne korake u dijalogu".

"Sada ćemo analizirati ono što sam čuo od Vučića i Kurtija i obavestićemo rukovodstvo EU i pripremiti sledeće korake za dijalog. Proces normalizacije mora da se nastavi jer koristi ljudima koji ovde žive", rekao je Lajčak medijima.

Kazao je i da je i odluka Centralne banke tzv. Kosova o evru kao jedinoj valuti za gotovinsko plaćanje, bila deo razgovora i da će prištinske institucije sutra saopštiti informaciju u vezi uredbe Centralne banke o supenziji platnog prometa u dinarima.

"Pomenuli smo odluku Centralne banke, ali neću da budem portparol kosovske vlade. Biće informacija koja će vam sutra biti saopštena“, rekao je Lajčak.