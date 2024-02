"VUČIĆ JE PRE 8 GODINA REKAO DA BI VOLEO DA ME VIDI U SVOJIM REDOVIMA!" Đurđević Stamenkovski: Ušli bi u vladu pod jednim uslovom

Gošća emisije Puls Srbije bila je predsednica stranke Zavetnici Milica Đurđević Stamenkovski.

Po pitanju formiranja budućih koalicija Đurđević Stamenkovski je izjavila:

- Nismo imali nikakvu univerzalnu odluku. Na sednici stranke dali smo slobodu odborima u Srbiji. Odbor u Prokuplju recimo smatra da aktuelna vlasti nije poželjan partner za Zavetnike iz različitih razloga. Mi bismo voleli da se to promeni i da se nešto uradi za ovaj važan grad na jugu zemlje. S druge strane u Kruševcu smo imali konstruktivne razgovore i pronašli smo zajednički jezik. Gde smo videli prostor da nešto konstruktivno uradimo tamo smo pristupili vlasti.

Istakla je da njena stranka nikada nije rekla da neće ulaziti u koalicije ni sa kim:

- Mi nikada nismo saopštili da ni sa kim nećemo ulaziti u koaliciju. Mi smo rekli da želimo da budemo deo izvršne vlasti, ali da to nećemo raditi po svaku cenu. To je bio naš stav. Želimo vlast tamo gde budu uvaženi naši politički principi i naše vrednosti. Uzmimo za primer Kuršumliju. To je opština koja se nalazi na samoj administrativnoj liniji i suočena je sa veliki odlivom stanovništva. Svakodnevno se dešavaju upadi jedno sedam do osam km u dubinu albanskih šumokradica koji pljačkaju imovinu i uništavaju letinu. Uteruju strah tamošnjem stanovništvu. Ako negde treba da se uspostavi lokalna samoupravo onda je to tamo. Za ljude u Kuršumliji je najvažnije da imate čoveka na terenu koji će moći da im se nađe za konkretan problem sa kojim se suočavaju.

Osvrnula se i na pohvalu koji je dobila od predsednika Srbije Aleksandra Vučića:

- Predsednik je iz svojih razloga uputio taj kompliment. Vidite, za nas je postala ekskluziva kada se lica iz različitih političkih stranaka poštuju i uvažavaju. Ja verujem da on vrednuje što smo mi bili korektni kada su nacionalni stavovi u pitanju. Kada smo bilo u žestokom sukobu mi smo znali da razgraničimo gde je država, a gde je vlast. On je rekao da je još pre osam godinama rekao da bi hteo da me vidi u svojim redovima. To znači da smo mi svakako poželjan koalicioni parnter posebno zato što ja imam velike simpatije glasača Srpske napredne stranke. To je verovatno zato što ja nikada te ljude nisam nazivala sendvičarima, botovima i krezubima.

Kaže da bi njena stranka prihvatila učešće u vlasti pod uslovom da procene da mogu uraditi nešto konstruktuvno za narod i državu:

- O tome još nismo razgovarali. Kao stranka bićemo privrženi svim konstruktuvnim razgovorima i bićemo spremni da o tome razgovaramo. Ovde nije pitanje potencijalnog resora koji bih ja preuzela. Ovde je pitanje možemo li mi biti od koristi građanima Srbije u toj potencijalnoj vladi. Ako možemo, mi ćemo to oberučke prihvatiti zato što je to smisao bavljenja našeg bavljenja politikom svih ovih godina.

