OPASNE NAMERE! Otkriven TAJNI PLAN stranih službi uperen protiv Srbije! Stručnjaci: Kriza na KiM deo je SPECIJALNOG RATA!

Detalji koje je predsednik Srbije Aleksandar Vučić obelodanio o planu unutrašnjih i spoljašnjih aktera da oslabe i sruše Srbiju otkrivaju stepen ozbiljnosti izazova s kojima se naša zemlja suočava. Uz ova otkrića, aktuelna kriza na Kosovu i Metohiji je više nego očigledno deo specijalnog rata, jer se u njoj mogu prepoznati omiljeni alati određenih stranih službi sa ciljem širenja dezinformacija, straha i ugrožavanja lične i ekonomske bezbednosti, ocenjuju sagovornici Kurira.

Novčani tokovi

Vučić je rekao da je došao u posed dokumenata koji su dve obaveštajne spoljne službe pripremale za svoja ministarstva, a u njima je Srbija, kako je napomenuo, označena kao problem zato što ne priznaje Kosovo, zato što je tolerantna prema Dodiku, zato što je poligon sa kojeg ruski mediji mogu da se obrate... "Moramo da se izborimo protiv toga ne bismo li urušili poverenje naroda u Vučića i da obavimo svoj posao i svoj interes", citirao je Vučić ove dokumente. On je objasnio kako se spolja i iznutra organizuje rušenje Srbije.

foto: Printscreen/HappyTV

- Potrebna vam je prevlast u vazduhu u svakom ratu, to vam je novac. Treba vam pešadija, to je stanje na terenu. Treba vam artiljerija, tenkovi i sve drugo, to su vam mediji. Novac dolazi sa tri strane. Jedan, od velikih sila. Drugi, regionalne zemlje koje imaju interese da utiču na slabljenje Srbije i iz entiteta Kosovo, kako ga oni zovu, i naravno iz različitih političkih krugova i NVO. Tu ide naoružavanje Albanaca, razoružavanje Srba. Delovanje na političke partije kako u centralnoj Srbiji tako i na KiM. To delite na srpske i albanske, i dolazite do medija. Tu imate svetske, regionalne, na KiM - podeljene na srpske i albanske, i imate centralnu Srbiju - objasnio je Vučić u "Ćirilici" na Hepi TV.

Bez dileme

Profesor bezbednosti Miroslav Bjegović kaže za Kurir da nema dileme da je na delu tiho etničko čišćenje Srba sa prostora KiM.

foto: Kurir tv

- Zapadne službe s terorističkom lažnom državom žele reprizu "Oluje". Pritisci na Srbiju su u totalnoj ofanzivi. Na sceni imamo početak tihog etničkog čišćenja, koji je započet ukidanjem srpske valute kao odlike srpske državnosti, pa će iz istih razloga biti na udaru i škole i bolnice kao državne institucije Srbije. Većinski su kreirani na prostoru dobro poznate ostrvske države kojoj su metode specijalnog rata omiljeni alati u širenju dezinformacija, straha i ugrožavanja lične i ekonomske bezbednosti. Samim tim činjenjem, život Srba na KiM treba učiniti neodrživim. Lažna vojska Kosova, koju obučavaju i naoružavaju zemlje Kvinte uz veliku pomoć Turske, čiji je predstavnik trenutni komandant Kfora, verovatno će se u većem broju pojaviti i stacionirati na severu KiM, po prećutnom odobrenju svih pomenutih. Tako se šalje jasna poruka srpskom narodu da za njega nema mesta na ovom prostoru. Jasno je da se njima svima žuri da ovaj osmišljeni zločin sprovedu što brže u delo, kako bi trenutnim predstavnici EU zaduženi za dijalog Beograda i Prištine opravdali prljava sredstva dobijena od Kurtija. Siguran sam da za njih neće postojati drugi mandat i prilika od juna - ocenjuje Bjegović.

Aleksandar M. Gajić iz Centra za društvenu stabilnost kaže da u predstojećem periodu možemo da očekujemo sve veće pritiske.

foto: Kurir televizija

- Razlog je što je evropska politika, predvođena zelenim talasom, doživela debakl u Ukrajini. Politika proširenja EU je više nego upitna. Sama rezolucija Evropskog parlamenta je neobavezujuća za Srbiju, ali svakako je pokazatelj da brojni destabilizirajući faktori deluju na štetu Srbije. Pitanje KiM je od esencijalne važnosti za našu državu i to prepoznaju oni koji rade na kreiranju mreža stranih službi dajući nedvosmislenu podršku Aljbinu Kurtiju i teroru koji se sprovodi nad srpskim stanovništvom. S druge strane, umesto da imamo konstruktivnu opoziciju, koja bi dala vetar u leđa rešavanju najznačajnijih nacionalnih pitanja, mi imamo "petu kolonu" usred Beograda kojoj je jedino cilj da se dodvori stranim interesima, ne vodeći pritom računa o interesima sopstvenog naroda - smatra Gajić.

Pojačane obaveštajne radnje U Srbiji na zadatku 3.000 stranih agenata? Kad su pojačane obaveštajne aktivnosti, u Srbiji operiše oko 3.000 špijuna, govore nezvanične procene bezbednosnih struktura. U redovnoj situaciji radi stotinak obaveštajnih službenika, koji su registrovani u stranim ambasadama u Srbiji. Stručnjaci za bezbednost svrstavaju američke, nemačke, ruske i britanske službe kao najveće svetske agencije, koje su na ovom prostoru ujedno i najaktivnije, uz pojačano delovanje agentura iz neposrednog okruženja, poput službi Hrvatske i BiH.