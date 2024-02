MINISTAR JOVANOVIĆ JASAN: Tek kada je Vučić postao potpredsednik Vlade je pokrenuta istraga oko ubistva Slavka Ćuruvije!

Ministar informisanja i telekomunikacija, Mihailo Jovanović, oglasio se povodom optužbi i protesta dela opozicije zbog oslobađanja osumnjičenih za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije, 1999. godine.

- Više je nego sramno, degutantno i potpuno neprimereno ponašanje naših opozicionih političara koji konstantno, bez izuzetka, ne propuštaju nijednu priliku da svaku tragediju u našoj državi, bez obzira u kom periodu je nastala, iskoriste za sticanje političkih poena - navodi u saopštenju.

Posebno osuđuje napade na predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

- Posebno je monstruozno, potpuno neosnovano i drsko pokušavanje povezivanja i dovođenja u kontekst predsednika Republike Aleksandra Vučića u negativnoj konotaciji, sa ovim događajem, kada je upravo on odigrao ključnu ulogu da se načine prvi pomaci u istrazi za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije, nakon što 12 godina apsolutno ništa nije urađeno povodom ovog dramatičnog događaja. Žalosno je i za svaku osudu što su glavni i najglasniji kritičari nedostatka odgovornosti za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije upravo oni koji su, tokom godina vlasti, ostali pasivni, bez i jedne inicijative i ništa konkretno nisu preduzeli da rasvetle ovaj zločin - rekao je ministar Jovanović.

Podseća da je istraga u vezi sa okolnostima ubistva istinski pokrenuta tek 2012. godine, nakon mnogo godine neaktivnosti.

- Naprotiv, pravi, vidljivi, konkretni i jasni pomaci u istrazi ovog ubistva započeli su tek sa dolaskom Aleksandra Vučića na poziciju prvog potpredsednika Vlade Srbije, kada je 2012. godine formirana Komisija za istraživanje ubistva novinara - dodao je.

Pozvao je vođe sadašnjeg dela opozicije na odgovornost što godinama ništa nije učinjeno povodom istrage.

- Stoga prava pitanja u slučaju Ćuruvija, mogu da idu jedino i isključivo na adrese onih koji svakodnevnih najprostijim politikanstvom pokušavaju da dođu do jeftinih poena svojih ,,nazovi’’ pristalica, bespotrebno uzbunjujući narod koji je, nedavno, po ko zna koji put pokazao kome najviše i jedino veruje. Poštovana gospodo: Đilas, Aleksić, Tepić, uvaženi nekadašnji predsedniče Republike u dva mandata g-dine Tadiću: Zašto ništa nije urađeno na rasvetljavanju ubistva novinara u periodu kada ste bili na vlasti? Vaša neaktivnost, neodlučnost, nesposobnost, ili, odsustvo političke i moralne volje u ključnim trenucima sada vam oduzima svako moralno pravo da drže lekcije o odgovornosti i pravdi za Slavka Ćuruviju. Političko iskustvo kojim se hvalite bi trebalo da vam posluži da konačno shvatite, da svom narodu, osim uzbunjivanja i uznemiravanja koje svakodnevno različitim temama priređujete, ne donose ništa dobro već dugi niz godina - poručio je Jovanović.

Ističe da se sadašnja vlast ponaša pošteno i štiti novinare.

- Kako se sadašnja vlast odnosi prema pretnjama novinara najbolje može da se vidi na osnovu postupanja Stalne radne grupe za bezbednost novinara. U slučaju napada na novinara Daška Milinovića i policija i tužilaštvo su ekspresno reagovali, našli i pravosnažno osudili počinioce. Slučaj OK radija u Vranju je takođe dobio sudski epilog, takođe pravosnažni. To su primeri kako ova vlast želi da tretira sve one koji se usude da idu protiv slobodnog novinarstva u Republici Srbiji - kazao je Jovanović i dodao:

- Nama kao društvu je, više nego ikada, potrebna isključivo i samo istina o ubistvu novinara Slavka Ćuruvije, kako zbog porodice ubijenog tako i zbog celokupnog našeg društva i sprovođenja demokratije. Jedino što nam ne treba je, ono za šta su se opozicioni političari odlučili, usled nedostatka političkih ideja i programa, je zloupotreba ove teme, nakon što, godinama unazad ni prstom nisu mrdnuli kako bi ovo ubistvo i druga ubistva novinara bila rasvetljenja - zaključio je Jovanović.

Kurir.rs/A.Ć.