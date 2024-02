ŠOK POSLE OSLOBAĐANJA OPTUŽENIH ZA UBISTVO SLAVKA ĆURUVIJE: Advokat porodice: Više ništa ne može da se uradi!

Javnost u Srbiji i dalje je iznenađena odlukom Apelacionog suda da pravosnažno oslobodi četvoricu optuženih za učešće u ubistvu novinara Slavka Ćuruvije u aprilu 1999. Iako se mesecima moglo naslutiti da će presuda biti ovakva, svi su se nadali da će presude ostati na snazi, pre svega imajući u vidu prvostepenu presudu kojom su Radomir Marković, Milan Radonjić, Miroslav Kurak i Ratko Romić bili osuđeni na ukupno 100 godina robije!

Vanredni pravni lek

Advokat porodice Ćuruvija Slobodan Ružić za Kurir kaže da su sada svi pravni mehanizmi iscrpljeni i da više ništa ne može da se uradi.

- Moguće je samo da tužilac podnese vanredni pravni lek, zahtev za zaštitu zakonitosti, koji se podnosi Vrhovnom sudu. Ukoliko bi Vrhovni sud našao da je zahtev osnovan, on bi svojom presudom to konstatovao, ali pozicija oslobođenih se ne menja - kazao je on.

foto: Stefan Jokić

Advokat je istakao da je nezadovoljan presudom Apelacionog suda i da smatra da je bilo prostora da prvostepena presuda bude potvrđena.

- Poštujem odluku suda, jedino mi smeta u saopštenju Apelacionog suda, koji je otišao dalje nego što se od njega traži, pa ne samo da je oslobodio optužene za ubistvo Slavka Ćuruvije već je u svom obrazloženju i pravdao praćenje Ćuruvije, za koje je ocenio da je bilo zakonito i uobičajeno, a naprotiv, u postupku je utvrđeno upravo obrnuto, da je bilo atipično. Apelacioni sud ne brani tako samo okrivljene već i službu Državne bezbednosti, što je skandal - kazao je Ružić za Kurir.

Predsednik Komisije za istraživanje ubistava novinara Veran Matić za Kurir ukazuje da je od maja najavljivano da će presuda biti ovakva, ali da niko nije mogao da veruje da je tako nešto i moguće.

- Do poslednjeg trenutka sam očekivao da će presuda biti osuđujuća i kazne primenjene. Sama optužnica i dokazni postupak bili su ubedljivi da je reč o ubistvu i mogli smo to da vidimo iz dve prve presude po kojima su optuženi dobili po sto godina zatvora, te je zato i teško racionalno objasniti ovakvu odluku. Bez obzira na to što još nemamo obrazloženje suda, već se vidi da je ovo sudsko veće u čvrstom uverenju da je Državna bezbednost radila ispravno, iako je dokazano suprotno. Moglo se ovako nešto očekivati jer niko od pripadnika DB iz devedesetih godina nije osuđen, uvek se događalo da kroz različite pritiske duboke države svi budu oslobođeni - navodi Matić.

foto: Stefan Stojanović/ Mondo

Velike opstrukcije

On dodaje pak da se dogodilo nešto što je i u svetskim okvirima jako pozitivno, a to je činjenica da je formirana Komisija za istraživanje ubistava novinara. Zahvaljujući njoj, kako ističe, došlo se i do ove optužnice, što je ceo svet pozdravio.

- Ipak, opstrukcije su bile velike... Nekoliko odluka je bilo doneto da se izuzmu glavni dokazi i zaista se suđenje odvijalo u neregulanoj atmosferi. No, ostavljen je trag iza ovog suđenja i jedna nova mogućnost u istragama ubistava novinara - kazao je Matić i konstatovao da je donošenje presude Apelacionog suda tužan dan za srpsko društvo i novinarstvo.

Ćerka Jelena Zastrašujuća poruka svim novinarima Jelena Ćuruvija, ćerka ubijenog novinara Slavka, rekla je za domaće medije da je "šokirana ovom skandaloznom presudom". - Ona šalje jasnu, zastrašujuću poruku svim novinarima i svim ljudima koji se bore za slobodu govora - rekla je ona, a preneo Danas.

Ana Brnabić Nemamo uticaj na sudstvo Povodom presude Apelacionog suda, predsednica Vlade Ana Brnabić je rekla da ne može da komentariše sudske presude, da je lično očekivala ovakvu odluku i da će kao "građanka Srbije tražiti pravdu". Ona je za televiziju Prva rekla da će nastaviti sa insistiranjem da ubica Ćuruvije bude nađen. - Budimo realni, Branka Prpa je bila svedok odbrane i rekla da to nisu bile ubice. I kako mislite da će posle toga neki sudija da kaže da jesu ubice kad je ona bila jedini očevidac zločina - upitala je Brnabićeva.