REZOLUCIJA EP O SRBIJI Sagovornici Usijanja: Ovo je još jedan u nizu pritisaka na Srbiju

Izuzetno bitan dan za Srbiju i u Strazburu i u Njujorku. Mada kao kontrast. To se u najkraćim crtama može reći za 8. februar kada se u SAD održava sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na kojoj će u 21 sat govoriti predsednik Aleksandar Vučić.

U Strazburu Evropski parlament izglasao je rezoluciju kojom pozivaju na nezavisnu istragu povodom navodnih nepravilnosti na izborima u decembru.

Za rezoluciju je glasalo 461 evroparlamentarac, dok su 53 poslanika bila protiv, a u panelu su govorili predstavnici liste "Srbija protiv nasilja". Oni su podstrekivali donošenje rezolucije i sa zadovoljstom dočekali osudu sopstvene države i dovođenje u pitanje pretpristupnih fondova.

Gosti "Usijanja" koji su analizirali poteze i situaciju Srbije jesu Đorđe Milićević, ministar bez portfelja zadužen za dijasporu, potom Boško Jakšić, novinar i prof. dr Stevica Deđanski iz Centra za međunarodnu saradnju.

Deđanski se osvrnuo na verodostojnost informacija koje su dobili evroparlamentarci, pa je rekao sledeće:

- Ako su dobili, mi ih nemamo, ja još nisam dobio ni jednu činjenicu. Mi stalno ponavljamo, zbog čega to nije predstavljeno Srbiji. S obzirom na to da su ušli u parlament, to pokazuje jedan besmisao cele ove priče. Pritisak koji su oni vršili oko radovanja što će Srbija, možda, da ostane bez nekog novca. Neće tu da stradaju politički lideri, već građani Srbije. Moglo je sve u okviru te rezolucije, a u njoj se spominje prekomerna upotreba sile protiv demonstranata. Gledali smo i paljenja skupštine, bacanje kamenja, nereagovanje policije na prostoru Kosova.

Doneta je Rezolucija Evropskog parlamenta, a najviše informacija su dobili od liste "Srbija protiv nasilja", pa je Milićević analizirao da li su tačne informacije koje su dobili evroparlamentarci:

- Verujem da su dobili informacije od albanskih lobista na adekvatan način i da je ovo još jedan u nizu pritisaka na Srbiju. Albanski lobisti su oni koji su sve vreme pričali protiv Srbije u EP. Mislim i na naše parlametarce koji su prisustvovali u Strazburu. Prisustvovao sam svim razgovorima na kojima je instistirala opozicija, neposredno pre bojkota, jako dobro znam njihove zahteve. Ovo je svojevrsan pritisak na Srbiju, što je i očekivano. Izbori su samo bili povod, ako smo potpuno otvoreni. Suština je u nečemu drugom, odnosno u KiM, u Republici Srpskoj i da vas primoraju da odustanete od samostalne politike. Eto, jedna mala Srbija je uspela da se izbori za samostalnost.

Jakšić je komentarisao da li su evroparlamentarci uopšte i dobili tačne informacije i istinitu argumentaciju:

- Očigledno da je stav, i to ubedljive većine evroposlanika da treba tražiti nezavisnu međunarodnu komisiju. Dakle, to što se vlasti u Beogradu tiče, čini mi se da je dobila dva udarca u kratkom periodu. Jedan je bio kada je pokušala da spreči da se Briselski i Ohridski sporazum uključe u pregovore poglavlje 35, što nije prošlo. Drugo se tiče upravo debate, a ona je održana, i sa ubedljivom većinom izglasana je oštra Rezolucija po Srbiju.

