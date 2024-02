DAČIĆ ZA KURIR: Dobili smo vetar u leđa jer o KiM govorimo jezikom činjenica! Rezolucija EP je politički pamflet!

Srbija je ove nedelje imala jedan od najvažnijih političkih i diplomatskih događaja. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić u intervjuu za Kurir ocenjuje da je sednica Saveta bezbednosti UN o situaciju na Kosovu i Metohiji pokazala da je Srbija uvažena na međunarodnoj sceni, da naši stavovi imaju veliki odjek i da se oni poštuju, čak i od onih koji najviše podržavaju Prištinu. Za rezoluciju Evropskog parlamenta, koja je došla istog dana, Dačić kaže da "politički pamflet" koji nikoga ne obavezuje, ali da mu je stvorila "gorak ukus da je Srbija okaljana". Kao lider Socijalističke partije Srbije, naš sagovornik otkriva u kojem pravcu idu dogovori sa Srpskom naprednom strankom o formiranju vlade Srbije.

Kako se Srbija predstavila pred Savetom bezbednosti? Zašto je bilo značajno da se izlaganje predsednika Aleksandra Vučića čuje sa tog mesta?

- Nije mogla bolje da se predstavi. Ovo je bila od početka do kraja vrhunska diplomatska akcija Srbije i krunisana je izvanrednim govorom i diskusijom predsednika Vučića. Srbija je ostvarila nekoliko veoma važnih stvari, najpre je uvažen naš zahtev za hitnu sednicu Saveta bezbednosti, zatim uspeli smo da osiguramo da ta sednica bude otvorena za javnost i, na kraju, govorom predsednika Vučića dali smo našu najubedljiviju argumentaciju u vezi sa stanjem na Kosovu i Metohiji, koju niko ne može da opovrgne. Sve u svemu, Srbija je pokazala da je uvažena na međunarodnoj sceni, da naši stavovi imaju veliki odjek i da se oni poštuju, čak i od onih koji najviše podržavaju Prištinu. A dobili smo i novog prijatelja - Gvajanu, koja je, kao predsedavajuća, sama odlučila da zakaže otvorenu sednicu.

Koliko Srbija može biti zadovoljna stavovima koje su iznele članice SB povodom ponašanja Prištine?

- Govor predsednika Vučića bio je do te mere nabijen argumentima i čvrstim stavovima da niko nije mogao da ostane ravnodušan prema slici koju je on verno preneo, čak ni najveći pokrovitelji Prištine. Oni kao da su znali da će to biti izuzetno ubedljiv nastup Srbije i njenog predsednika, pa je bilo dosta otpora da sednica Saveta bezbednosti bude otvorena, pre svega od velikih zapadnih država. Mi znamo da te države neće promeniti svoj stav o Kosovu i Metohiji, to nije ni realno da se očekuje. Ali bilo je strašno važno da se i one suoče sa argumentima koji jasno dokazuju da se prema Srbima na Kosovu i Metohiji sprovodi represija i da Priština sistematski radi na tome da njihov život učini nepodnošljivim. I zato ne mogu da pređu preko neshvatljive odluke Prištine da zabrani dinar kosovskim Srbima, što su i rekli na Savetu bezbednosti.

Koliko je ova sednica osnažila ili oživela Rezoluciju 1244, na kojoj Srbija uporno insistira, ali koju Priština i njeni saveznici žele da stave pod tepih?

- Sama činjenica da se o stanju na Kosovu i Metohiji raspravlja na Savetu bezbednosti govori da je Rezolucija 1244 živa i da je najvažniji međunarodni dokument koji se tiče Kosova i Metohije. Naša upornost da se održi hitna sednica o Kosovu i Metohiji imala je za cilj i da podseti sve na tu činjenicu - da je Rezolucija 1244 temelj od kojeg moraju da pođu sve buduće odluke. To je naša principijelna politika, i to niko ne može da ospori.

Šta konkretno na terenu očekujete posle sednice SB?

- Kurti je sa svojom politikom nasilja i pritisaka prema Srbima toliko zabrazdio da ni najverniji njegovi saveznici ne mogu da mu tolerišu. Neće jedna sednica Saveta bezbednosti da reši sve probleme, pa bila ona i ovako ubedljiva za poziciju Srbije. Ali da nije bilo te sednice, Kurti bi mnogo lakše nastavio po starom, bio bi ohrabren da još jače ugnjetava kosovske Srbe. Jer, ako Srbija ne digne svoj glas, to neće da radi niko u naše ime. Zato je ova sednica Saveta bezbednosti imala ogroman značaj. Očekujem promene, jer sve što radimo u vezi sa KiM, niz je manjih ili većih bitaka koje moramo da vodimo strpljivo i mudro da bismo došli do povoljnog krajnjeg rezultata.

Na koji način će aktuelna situacija uticati na kampanju Srbije da pridobije pojedine zemlje za povlačenje akta priznavanja kosovske nezavisnosti?

- Od 193 članice UN, svega 84 priznaje Kosovo, a ne priznaje 109. Mi već sada u UN imamo ubedljivu većinu članica koje ne priznaju Kosovo. I najvećem broju država u UN veoma je važno da se o KiM razgovara u UN, jer im je stalo do poštovanja međunarodnog prava, baš kao što je važno i Srbiji. I u tom smislu, ova sednica Saveta bezbednosti dala je vetar u leđa našim stavovima, jer smo pokazali da o KiM mora da se odlučuje na osnovu prava, a ne na osnovu nečije političke i vojne snage. Oni koji priznaju Kosovo, njima nije drago zbog toga, ali ni oni ne mogu da spreče da se o Kosovu govori jezikom činjenica.

S druge strane, i prištinske vlasti rade na novim priznanjima? Kako im to ide, ko im pomaže?

- U tu kampanju oni ulažu sve što imaju i u tome ih podržavaju najjače sile na Zapadu, ali efekat je nula. Jednostavno, koliko god da vrše pritisak na države širom sveta, tim državama je jasno o čemu se radi i mi smo im u tome dosta pomogli. Reč je o još uvek živom političkom procesu, o kojem traje dijalog, i sve dok taj dijalog ne dovede do rešenja, nema nikakvog rezona da bilo ko prizna Kosovo.

Šta ste pročitali u rezoluciji Evropskog parlamenta o izborima u Srbiji? Ima li nečega što vas zabrinjava kao nosioca vlasti?

- U toj rezoluciji su isti stavovi koje smo do sada slušali od opozicije u Srbiji, tako da u njoj nema ničeg novog. To je politički pamflet, što znači da ne obavezuje druge institucije EU da po njemu donose odluke. Zato sa te strane ne očekujem nikakve loše posledice za Srbiju. Ali, ostaje gorak ukus da je Srbija okaljana, da je njen ugled u EU, koji smo podigli ozbiljnom i reformskom politikom, umanjen zahvaljujući jednoj ostrašćenoj akciji dela srpske opozicije i njihovih prijatelja u Evropskom parlamentu.

Kako gledate na poteze opozicije, pre svega koalicije "Srbija protiv nasilja"? Prvo su bili ulični protesti i štrajk glađu pojedinaca, animiranje međunarodnih instanci, a najzad je na red došao ulazak u parlament i pokušaj opstrukcije rada...

- Da vam kažem, lako je tajkunima i uličarima da se rugaju narodu nakon što su narod deset godina krali i ostavili gladnim, da štrajkuju glađu, i da svoj narod opanjkavaju kod stranaca i ometaju narodnu volju u parlamentu, lopov uvek prvi vikne: "Držite lopova!" Od početka govorimo da je u pitanju strategija kako da se ne prizna težak izborni poraz i kako da se iz još jedne izgubljene bitke izvuče što veća korist - ne za Srbiju, nego za gubitničke partije. To govorimo još od pre izbora, jer je bilo jasno da će oni doživeti još jedan u seriji poraza i da neće birati sredstva da taj poraz maskiraju pred svojim biračima. Ja sam dugo u politici i mogu da razumem mnoge ovakve manevre, ali neke stvari ne smeju da se rade. Ne možete da idete u inostranstvo i da tražite od stranaca da se mešaju u naše unutrašnje stvari. To je neoprostivo. Izbori su u svakoj demokratskoj državi isključivo unutrašnje pitanje i niko spolja u njih ne može da se meša. Nijedna država koja ima minimum dostojanstva to neće da dopusti.

foto: Foto: Grad Jagodina

SPS je već viđen za ulazak u novu vladajuću većinu. Hoćete li nastaviti ovaj posao šefa diplomatije i u novoj vladi Srbije? Prethodnih dana je došlo do izvesnih promena u MSP kada je reč o pomoćnicima, sekretarima... Šta to znači? Da li može da se tumači da će neko drugi doći na vaše mesto ili je samo tehnička stvar?

- Mi ćemo da razgovaramo sa našim partnerima iz SNS o konkretnim rešenjima, ne samo u okviru vlade. Mi idemo ukorak sa zakonskim i ustavnim rokovima, već je konstituisan parlament, trebalo bi uskoro da budu izabrani njegov predsednik i potpredsednici, i posle toga idu dogovori o formiranju vlade. Tako da još ima vremena za konkretna rešenja, ja se nadam, a to je najavio i predsednik Vučić, da ćemo relativno brzo imati i formiranu vladu, tako da institucije mogu punim kapacitetom da se bave svojim poslom. Dakle, SPS će biti deo buduće vlade, o čemu smo se predsednik Vučić i ja dogovorili još ranije kako bismo nastavili da sprovodimo našu zajedničku politiku o najvažnijim državnim interesima. Što se tiče Ministarstva spoljnih poslova, promene na nivou pomoćnika ministra su redovne, s obzirom na prirodu diplomatskog posla da on podrazumeva i odlazak na službu u inostranstvo, pa su neka mesta ostala upražnjena. Imamo odličan tim profesionalaca na tim pozicijama.

Na koliko resora vaša koalicija može da računa?

- To ćemo znati kroz dogovor sa partnerima iz SNS, ne postoje tu nikakve kvote ni procenti. Kad god smo zajedno formirali vladu, polazili smo od toga koji su glavni ciljevi te vlade i koji je najbolji način da se ti ciljevi ostvare. Kad se o tome dogovorimo, onda razgovaramo o konkretnim personalnim rešenjima ko bi mogao na najbolji način da doprinese zajedničkom cilju. Ovo je dobar princip, uvek je donosio dobar rezultat i nećemo ga menjati ni sad.

Jesmo li bliži formiranju vlasti u Beogradu ili novim izborima, šta je vaša procena?

- Uvek je najbolje da postoji jasna većina koja može sa punim legitimitetom da obavlja ovaj važan posao. Ako te većine nema, onda je jedino čisto rešenje da se ide na nove izbore. Obe opcije su i dalje otvorene, gradska skupština će uskoro da bude konstituisana, pa ćemo videti da li imamo većinu. Kakav god da bude epilog, siguran sam da će naša koalicija, zajedno sa SNS, da nastavi ogromne poslove koji su započeti u Beogradu, a naročito da se dobro pripremimo za izložbu Ekspo 2027, kao strateški važan događaj i za Srbiju i za Beograd.

O podelama u SPS Ne nasedajte na čaršijske priče foto: Nemanja Nikolić Čuju se spekulacije da se unutar SPS vodi bitka između dve struje i da traje borba za ministarska mesta... Kako s tim izlazite na kraj? Javljate li se drugovima na telefon ovih dana? - Ne obraćajte pažnju na čaršijske tračeve, naročito kad je SPS u pitanju. Ne pamtim da su prošli neki izbori a da nije bilo spekulacija o nekakvim frakcijama, strujama i slično. Imamo puno jedinstvo i po pitanju politike koju vodimo i po pitanju saradnje sa predsednikom Vučićem i SNS, to će vam reći svako u SPS, samo treba da ih pitate. Partijsko jedinstvo je kod nas neprikosnoveno, kao ni u jednoj stranci na svetu.

