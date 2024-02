KLJUČALO U USIJANJU! Zabrana nastupa srpskim pevačima uzburkala strasti u studiju: Voditeljka jedva USPELA DA ODJAVI EMISIJU

Dug je spisak muzički izvođača iz Srbije kojima su proteklih meseci i godina otkazivani i zabranjivani koncerti u Hrvatskoj. Poslednji slučaj je koncert Aleksandre Prijović koji je bio planiran da se održi u Zadru u maju ove godine.

Ovakav sramni odnos komšija bila je tema današnje emisije Usijanje, čiji su gosti bili Zorica Mršević, sociolog, Zoran Vuletić, građansko-demokratski forum i Dragoljub Kojčić, politički filozof.

foto: Kurir televizija

Međutim, emisija je ubzo došla do usijanja kada je Vuletić počeo da govori na to da je problem u Srbima. Govoreći o Bori Čorbi i tvrdeći da je pre 15 godina širio, kako kaže, antihrvatsku histeriju, Svetlani Ceci Ražnatović kao lošem uzoru i kritikujući srpske fudbalere što nisu opušteni kada im neko pokaže dvoglavog orla.

- Suživot je moguć. Pre nekoliko godina učestvovao sam na Interliberu u promociji knjige Suzane Marjanić, etnologa, antropologa, koja je izdala "kronotop hrvatskog performansa". Ona tu apsolutno pozitivno govori upravo o srpskom performansu, uključujući naravno i Marinu Abramović. Ja sam tamo govorio. Tu je bio Luka Bebić, tada njihov predsednik sabora. Bio je Ivo Banac, recimo njihov najveći intelektualac. Dobio sam dobre aplauze. Učestvovao sam na televiziji. Znači, potpuno je to moguće. Ali ovde se radi o tome, o histeriji malih lokalnih lidera koji i dalje žele da vode apokaliptičnu politiku prema Srbima. To je kraj priče, a Srbi to ne rade - rekao je Kojčić.

foto: Kurir televizija

- Da li pokušavate meni da imputirate, da sam ja rekao da su Srbi krivi za sve - naveo je Vuletić.

- Sve vreme to pričate. Hoćete da vratimo film. Da li ste nešto pohvalno rekli o Srbima? - upitao je Kojčić.

- Ja nikad ne govorim o Srbima ili o Hrvatima. To je vaš problem, to je problem Srba - odgovorio je Vuletić.

foto: Kurir televizija

- Da li sam sada govorio pozitivno o Hrvatima? Veličanstveno sam govorio o Hrvatima - pobesneo je Kojčić.

- Nikada ne govorim o kolektivitetu, kako govori gospodin Kojičić. On jeste pohvalio sada Hrvate kroz neke stvari. Ja to nikada nisam negirao. Ne, ja samo kažem da ste vi meni učitali reči da sam ja rekao Srbi su uvek krivi za sve - rekao je Vuletić.

- Ne, vi to niste rekli, nego niste pozitivno ništa rekli o Srbima - dodao je Kojčić.

foto: Kurir televizija

Nakon ove replike emisija je izmakla kontroli, gde je voditeljka to pokušala da smiri i upitala Vuletića da joj definiše ko je suštinski Marko Perković Tomson.

- Marko Perković Tomson je najgori izraz hrvatske agresivne politike i to je problem Hrvata. To je njihov mnogo veći problem nego naš. Oni bi trebalo da se pozabave time, posebno što su još u EU. Šta ste očekivali? Da ću ja da prećutim ili pohvalim Tomsona? Pa to od mene ne može nikad niko da čuje. Ja govorim načelno. Kada ja kritikujem ovde naše neke postupke, naše ljude, Cecu Ražnatovića, evo Vlada Georgijeva. Njemu su zabranili da ide nekad u Crnu Goru. Je li ovde u Srbiji ima razumevanja za tu zabranu, ako povlačite paralelu da je normalno zabraniti pevačici Bajrami zbog dvoglavog orla? Ako je njoj normalno zabraniti da uđe u Srbiju, što se mi ljutimo kad je neko zabranio Vladi Georgijevu da uđe u Crnu Goru? Moramo da budemo načelni i onda možemo lako da govorimo - rekao je Vuletić.

foto: Kurir televizija

Voditeljku je upitala šta je to Georgijev uvredljivo uradio.

- Pa kakve je izjave dao i šta je pevao, čiji je Herceg Novi, čija je Crna Gora. Pa mnogo gore stvari je uradio nego pevačica - rekao je Vuletić.

- Crna Gora se sada vređa na to? - upitala je voditeljka.

- Crna Gora je njemu iz tih razloga zabranila ulazak u Crnu Goru. Naravno da to može da se poredi sa dvoglavim orlom. Ako ćemo da poredimo postupke, to je još gori postupak zato što je on to ovde kroz niz intervjua potvrđivao. Zato kažem nisu oni tema, već politika - rekao je Vuletić.

- Vi ste pomenuli Boru Đorđevića, pevača koji nije imao ni petinu procentualnog uticaja na javnost u Srbiji kakvu ima Marko Perković Tomson na javnost u Hrvatskoj. Bora Đorđević koji nema u većini svog muzičkog opusa reči kakve ima Marko Perković Tomson koji potpiruje pro-ustašku propagandu - rekla je voditeljka i potom citirala reči pesme Tomsona.

foto: Kurir televizija

- Ja o tim rečima i citatima koje ste vi izneli mislim sve najgore. Ja samo govorim da Srbija mora pre svega da se izleči od nacionalizma i da ne treba da imamo frustracije poraza iz 90-ih. Mi moramo da se umijemo hladnom vodom, pre svega Srbi, kako bismo došli do normalnog suživota - rekao je Vuletić.

Nakon ove izjave došlo je do velike rasprave između Vuletića i Kojčića zbog koje emisija nije mogla da bude završena na uobičajen način.

09:38 KLJUČALO U USIJANJU: EMISIJA JEDVA ZAVRŠENA! Skandalozne izjave Vuletića: PROBLEM JE U SRBIMA, ne mogu da PREBOLE VELIKU SRBIJU!

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

07:04 DA LI MISLITE DA SU HRVATI BOLJI OD NAS? E PA ONI DAJU 150€! Ministar Krkobabić o penziji za ljude bez staža: Oni nemaju ništa