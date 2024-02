"ISTORIJA IZA NAS IMA UTICAJA!" Goga o zabrani Prijinog koncerta, otkrila kroz šta je ona prošla: Rekli su mi da ne shvatam lično

Pevačica Goga Sekulić pružila je podršku svojoj mlađoj koleginici, Aleksandri Prijović, nakon navoda da joj je zabranjeno održavanje koncerta u Zadru.

Ona je ovom prilikom otkrila da je prošla kroz isto.

- To se dešava non stop, nisam iznenađena. Zaista mi je žao što je do toga došlo da je Aleksandri Prijović zabranjen koncert u Zadru. Mislim da to sve zavisi od opštine do opštine. Prošle godine su meni zabranili nastup, međutim, kasnije su mi objasnili da to nema veze sa mnom i da to ne treba da shvatam lično. Odluke o tome ko će nastupati ne donose na osnovu našeg rada, ali sigurna sam da istorija koja je iza nas ima određenog uticaja - rekla je pevačica.

Tokom jučerašnjeg dana, 12. februara, u hrvatskim medijima pojavila se informacija da gradonačelnik Zadra, Branko Dukić nije dozvolio koncert Aleksandre Prijović koji je trebalo da se održi u tom gradu.

Branko se ovim povodom se oglasio za medije, pa rekao da on nema veze sa organizacijom koncerata.

- Živimo u slobodnom društvu gde svako sluša muziku kakvu želi. Protiv sam svake vrste zabrane i iznenađuju me ovakve konstrukcije u pojedinim medijima. Ne bavim se organizacijom koncerata i ne razumem zašto se tolika fama podigla oko toga. ŠC "Višnjik" ima svoju upravu i svoju poslovnu politiku koja samostalno odlučuje o programu i komercijalnim sadržajima, pa i onima koji se meni lično ne sviđaju. Nisam ljubitelj te muzike niti bih išao na takav koncert i to je sve što imam da kažem o tome - poručio je Dikić za "Zadarski.hr".

