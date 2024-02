KARLEUŠA ZAIGRALA UZ HIT PESMU KOLEGINICE S KOJOM NE GOVORI DVE DECENIJE! Ovaj snimak prosto morate videti

Jelena Karleuša često ulazi u sukobe sa pojedinim kolegama sa estrade, a sa nekima vodi i višedecenijske ratove.

U slučaju Goge Sekulić svađa datira još iz 2004, ali izgleda da su se strasti u međuvremenu stišale, bar ako je suditi po snimku koji kruži društvenim mrežama.

Na njemu se vidi JK kako u jednom klubu, dok prolazi kroz masu ljudi, đuska uz Goginu hit pesmu "Vuče lopove".

00:15 Karli zaigrala uz Gogin hit

ĐMnogi su primetili ovaj detalj, pa su se mogli videti komentari poput onih da je muzika jača od svađa i sukoba.

Inače, Sekulićeva je nedavno pričala o razlogu zbog kojeg se posvađala sa Jelenom.

Poznati časopis „Plejboj“ 2004. je na naslovnu stranu stavio devojku koja izgledom neverovatno podseća na Sekulićevu, a pored fotografije stajao je naslov „Goga Sekulić gola i opasna, bolja od Cece“.

Nakon što je pevačica saznala za sramni potez popularnog časopisa, tužila je franšizu, a potom i dobila spor. Gogu su podržale kolege sa estrade u vezi spornog slučaja, a komentar Jelene Karleuše nikada nije zaboravila:

– Ja to nikada neću zaboraviti, ostala sam bez glasa. Kada sam to videla, zamislite mene, iscepan džins, patike, punđa na glavi. Zove me jedan drug i kaže: „Gordana“, a kad me tako oslove, ja znam da nešto nije dobro. Otišla sam da vidim bilbord na Brankovom mostu, riba neka polugola i piše „Goga Sekulić gola i opasna, bolja od Cece“, šta je sad ovo?

Otišla sam i kupila „Plejboj“. Odmah sam zvala prijatelja i kažem mu: „Šta da radim, ubiće me tata“. Išla sam sa roditeljima na suđenje, imala sam veštačenje. Na sudu sam dobila spor. Oni su zbog toga izgubili licencu u Srbiji i Crnoj Gori.

Tada su mediji pitali Željka Joksimovića da li je to Goga, a on je rekao da nije video, ali misli da se ja nikada tako ne bih slikala. Tada sam se i sa Karleušom zakačila, ona je rekla: „Ne, to nije Goga, ona je bolja riba od nje“ i tako je krenuo estradni rat između nas dve – rekla je Goga za Novu.

