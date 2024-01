KONAČNO ISPLIVALA ISTINA! Goga Sekulić više nije mogla da ćuti o Urošu, ispričala sve šok detalje

Pevačica Goga Sekulić 2022. godine je stavila tačku na brak sa Urošem Domanovićem.

Goga je sada u intervjuu iskreno pričala o krahu braka sa Urošem sa kojim ima sina.

foto: Printskrin/Instagram

- Nisam za to da neko bude sa nekim u braku na silu, to što je na silu ne valja ni za razvoj dece, ja bih volela da mi brak traje sto godina, ali došlo je neko brzo vreme, brzo se živi, žene su postane samostalne, niko nikoga ne trpi. Kada sam govorila da će brakovi postati mek drajv, društvo mi se smejalo, a evo došlo je to vreme - rekla je Goga.

Ona je takođe govorila i o odgajanju svog sina, te je otkrila da je sve posvetila njemu.

- Svašta se pisalo po portalima, moj bivši suprug Uroš je protiv toga da pričam o njemu i sinu, ja to poštujem, da se ne uvrede tvoje kolege, ali neki su i dosadni, stalno zovu, pitaju kada možemo da snimamo, makar na ulici intervju. Ja živim sama sa detetom, malo vremena imam. Hoću da naglasim da je moj sin zdrav, samo kasni u govoru, radimo na tome, ide na časove, ostalo je u Božjim rukama, mi se trudimo, dajemo mu podršku. On ide na plivanje, ide u vrtić - iskrena je pevačica.

foto: ATA Images

