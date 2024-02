STRAH OD NOVOG POGROMA: Raseljeni Srbi sa KiM tražili da se SAD "zauzmu za osnovna ljudska prava Srba na Kosovu i Metohiji"!

Grupa Srba raseljenih sa KiM okupila se danas ispred ambasade SAD u Beogradu i tražila da se Amerika "zauzme za osnovna ljudska prava Srba i drugog nealbanskog stanovništva na Kosovu i Metohiji"!

Organizator protesta pod nazivom "Sloboda od straha", Boban Dončić, rekao je da će 19. februara ambasadama SAD i drugih zemalja koje imaju misije na KiM predati pismo s osam zahteva od kojih je prvi da se "odmah zaustavi konstantno zastrašivanje Srba koje dovodi do njihovog kontinuiranog iseljavanja sa Kosova i Metohije".

- U ime 300.000 raseljenih i nasilno proteranih Srba sa Kosova i Metohije, tražimo od najvećih sila sveta da se zauzmu za osnovna ljudska prava za Srbe i drugo nealbansko stanovništvo, koje nam je oduzeto i uskraćeno u poslednje 24 godine - rekao je Dončić agenciji Beta.

On se pozvao na američkog predsednika Frenklina Ruzvelta i istakao da traže četiri slobode - izražavanja, religije, življenja sa osnovnim potrepštinama, kao i slobodu života bez straha.

- Mi, Srbi s Kosova i Metohije, u 21. veku smo lišeni ovih prava na svom vekovnom kućnom pragu. Tražimo ispunjenje ovih zahteva jer su Srbi na Kosovu i Metohiji ugroženi i preti im još jedan pogrom, zato smo se aktivirali - rekao je Dončić.

Po njegovim rečima, cilj akcije je da policija i administracija na Kosovu "povuku ručnu" prema Srbima.

- Ljudi su mnogo uplašeni, ne smeju da obiđu imanja, grobove... Vlada veliki strah - naveo je Dončić.

Jedan od zahteva iz pisma ambasadama velikih sila je da se omogući obeležavanje Vidovdana na Gazimestanu.

- Ono što je jako bitno, a gde se krši naše pravo, kad ljudi idu dole na Vidovdan, ako imaju slučajno neko srpsko obeležje, policija dođe i skine mu jaknu ili majicu i on mora da ide tako go. Koje je to poniženje, mislim da toga nema nigde, ni u jednoj državi na svetu - rekao je Dončić.

Kurir.rs/Beta/Prenosi: A.Ć.

