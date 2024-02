ZATIŠJE PRED RASPLET: Evo kome bi najviše odgovarali novi izbori u Beogradu, a ko treba da strepi od glasa naroda

Konstitutivna sednica Skupštine Beograda odložena je za 1. mart, jer već na početku rada, nije bilo kvoruma. Pošto je rok za konstituisanje gradskog parlamenta 3. mart, ostalo je još desetak dana da se konačno otkloni neizvesnost nastala još u izbornoj noći 17. decembra prošle godine - da li će se ići na nove izbore ili će se potvrditi postojanje vladajuće većine.

Većine ima

Direktor agencije "Faktor plus" Vladimir Pejić ocenjuje za Kurir da odlaganje konstituisanja, barem kratkoročno, svima odgovara, kao i da još postoji mogućnost da se izbegnu novi izbori.

- Vlast očigledno ima većinu, ali ostavili su još malo vremena da odluče da li će se opredeliti za tu većinu. Grupacija Branimira Nestorovića, i oni koji neće i oni koji možda hoće uz SNS, imaju vremena da se prilagode. Opozicija je dobila ovo vreme da ne bi išla na neke radikalne metode. Međutim, ovo je samo zatišje, do 3. marta će se sve znati. Lično mislim da smo bliži formiranju većine u gradskoj skupštini i da neće biti izbora. I sam Vučić je rekao da oni imaju dovoljan broj odbornika. Verovatno bi to bila beogradska odbornička grupa "Mi - glas iz naroda", možda ima i neko drugi, mi to ne znamo. Pitanje je da li ćemo ikada i saznati ukoliko se Vučić odluči za izbore. Da li ići na izbore ili praviti ovakvu većinu, čisto je stvar odluke Vučića i SNS - napominje Pejić.

On smatra da bi novi izbori možda bili najpošteniji, ali da je pitanje šta bi se njima dobilo.

- Jer moglo bi se desiti da se dođe u sličnu situaciju i grad bi bio na privremenim merama dobar deo godine. U slučaju novih beogradskih izbora, rokovi se otprilike gađaju s lokalnim i mislim da će se ići na spajanje. Ko će u tom slučaju profitirati, najviše će zavisiti od okolnosti zbog kojih će se ići na nove izbore. Da se sad dokazala neka izborna neregularnost i da je opozicija izašla kao pobednik iz toga, sigurno da bi opozicija profitirala. Međutim, ukoliko Vučić kaže da se ide na izbore jer SNS nije skupio dovoljnu većinu, opozicija će biti u dosta teškoj poziciji, bez energije, verovatno i bez sredstava, a upitno je i u kom sastavu bi išli. "Srbija protiv nasilja" bi morala da ostane zajedno, možda čak i da bude proširena. Grupa koju je Nestorović predvodio nije više nepoznata. Kad neko prvi put napravi iznenađenje, na njih se manje pažnje obraća i nekako im je lakše. Sportskim rečnikom, u slučaju novih izbora neće moći ponovo da iskoriste trenutak nepažnje. Ako pokažu doslednost, mogu možda i da ojačaju - ocenjuje Pejić.

Bez kvoruma

Da u sali nema kvoruma, bilo je poznato već na početku jučerašnje sednice, što je predsedavajući Toma Fila iz SPS i konstatovao. Odbornici liste "Srbija protiv nasilja" su u skupštinskoj sali držali transparente s natpisima "Pokrali ste izbore" i "Beograd vas neće".

Predsednik Privremenog organa Beograda Aleksandar Šapić uoči sednice je rekao da će pružiti još 10 dana roka da se stvori većina.

- Svi koji danas stojimo ovde spremni smo da za nekoliko godina podnesemo potpunu odgovornost. Vidite da je današnje vreme izazovno i zato je potrebno da imamo naš stav, srpski stav. Zato ponavljam da ćemo dati još 10 dana da se stvori ta većina u skupštini. Nismo mi najpametniji, i mi pravimo greške, ali postoje stvari koje su neupitne, za koje se zna - izjavio je Šapić i dodao da je vladajuća stranka odlučila da podigne letvicu legimiteta.

Nestorović je nakon sednice ponovio da ne želi da njegov pokret bude tas na vagi i rekao da su Vesna Ilić i Aleksandar Jerković dvoje odbornika koji su odmah nakon izbora prekinuli svaki kontakt s pokretom "Mi - glas iz naroda".

- Gospodin Jerković i gospođa Vesna Ilić, njih dvoje su zajedno i došli kod nas, oni su zajedno prestali da se javljaju. I ja ih danas nisam video da su uopšte bili u sali - izjavio je Nestorović.

Predstavnici koalicije "Srbija protiv nasilja" Vladimir Obradović i Dobrica Veselinović poručili su na konferenciji za medije u holu gradske skupštine da SNS i SPS nemaju većinu u gradskom parlamentu i da zato nije došlo do konstituisanja Skupštine Beograda.

- Oni nemaju većinu i ne mogu da konstituišu Skupštinu, niti da formiraju vlast - izjavio je Obradović i ocenio da izbori moraju da budu ponovljeni.

Ana Brnabić Kad opozicija proglasi pobedu, narod je na gubitku foto: Printscreen Prvi.tv Komentarišući situaciju u glavnom gradu, premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da ne vidi šta je tačno pobeda opozicije u tome što je potrošila vreme građana Beograda. - Vidim da je opozicija proglasila veliku pobedu. Njihova pobeda očigledno je uvek vezana za gubitak građana, narod je na gubitku, oni pobeđuju... Zna se da li postoji većina, da li je legitimna, da li je legalna. Sve ono o čemu je pričao predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednik stranke Miloš Vučević. Ono što je meni zaista fascinantno jeste da je jedina politika "Srbije protiv nasilja", u koju očigledno spada i Miloš Jovanović, upravo nasilje. Zovu se "Srbija protiv nasilja", a jedina politika im je nasilje, dok im je jedina karakteristika bezidejnost. To su pokazali i u Narodnoj skupštini, sada i u gradskoj. Nikada ne nude nikakvu ideju, već samo blokade, nasilje i maltretiranje građana. Želim još jednom potpuno otvoreno da kažem da mi koji smo bili na listi "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" nismo ukrali ni jedan jedini glas i izborne krađe nije bilo - poručila je Brnabićeva.

Vladimir Orlić Legalna većina postoji, hoćemo i legitimitet foto: Kurir televizija Potpredsednik SNS Vladimir Orlić rekao je za Kurir TV da legalna većina za formiranje vlade na nivou grada već postoji, ali da je upravo pitanje njenog punog legitimiteta sporno. - U ovom trenutku legalna većina postoji. Ali predsednik insistira na tome da mora da postoji pun legitimitet. U tom smislu najavljeno je da ćemo, ako ne bude regulisano to pitanje legitimiteta, i to po najvišim standardima, a to je nešto što Srbija prvi put gleda na taj način, sačekati još desetak dana, koliko iznosi zakonski rok za formiranje gradske vlasti... Ako lista "Mi - glas iz naroda" bude želela da kompletno stane iza podrške, to će biti nedvosmisleno vlast koja će imati puni legitimitet. Ima nekih poslanika sa te liste koji su već dali podršku, ali to nije dovoljno sa stanovišta legitimiteta. Sad je pitanje hoće li Nestorović i ostali sa te liste hteti da učestvuju - objasnio je Orlić.

Koji su dalji koraci Jasni rokovi za sve opcije Na dnevnom redu konstitutivne sednice bilo je potvrđivanje mandata odbornika, izbor predsednika skupštine i postavljanje sekretara, što je uslov da skupština bude konstituisana. Ukoliko se do krajnjeg roka gradski parlament ne konstituiše, Vlada imenuje privremeni organ, a predsednik Narodne skupštine je dužan da raspiše nove izbore u roku od mesec dana, a da se izbori održe u roku od 45 do 60 dana od dana raspisivanja izbora. Kad se izaberu predsednik Skupštine grada i sekretar Skupština grada Beograda, teče rok od mesec dana da se izabere gradonačelnik Beograda. Ukoliko se ne izabere u roku od mesec dana, Vlada raspušta Skupštinu grada, a predsednik Skupštine Srbije ima rok od dva meseca da raspiše izbore, a da od dana raspisivanja do dana održavanja bude od 45 do 60 dana.