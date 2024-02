"ATRAKTIVNOST PO MEDIJIMA IM JE DONELA MANDATE!" Najstariji poslanik za Kurir: Nestorović treba da razume šta nas predsednik vidi

"Spreman sam da razgovaram o ključnim pitanjima i da učinim sve što je moguće da se tenzije smanje", rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u sinoćnjem intervjuu za RTS.

On je dodao da je pred Srbijom mnogo važnih pitanja, mnogo teških izazova, ali i mnogo dobrih stvari. Od ponedeljka, kako je istakao, počinju konsultacije o novoj Vladi.

Zoran Anđelković, nekadašnji predsednik Izvršnog veća Kosova i Metohije, i Stojan Radenović, profesor matematike i najstariji poslanik u četrnaestom sazivu Republičkog parlamenta, gostovali su u jutarnjem programu Kurir televizije gde su govorili o ovoj temi.

- Postoji sada jedna caka, ljudi ne razlikuju legalitet i legitimitet. Legalitet znači da je po zakonu, a legitimitet da ima neku moralnost. Nekad kada vi osvojite mandat, onda vi upravljate njime van stranke. Međutim, vi ste ga osvojili zahvaljujući pripadnosti toj stranci. Nekad niste mogli da budete preletač, posle je to uvedeno da može. Ako može neko da pređe iz neke stranke u drugu, on može samo po nekom pitanju da podrži predlog vlade, a ne mora po svim pitanjima. Baš u SNS-u, Ristićević podnese neki amandman i onda glasamo i većina ovih iz SNS-a nisu prihvatili taj amandman. To je znači neka sloboda mišljenja što nije loše. Međutim da li bi ja osvojio mandat da nisam na listi SNS-a? Verovatno da ne bi. Morao bi uložiti mnogo napora, što je besmisleno. Zato što možda je bolje da je stranka vlasnik tog mandata, a da taj poslanik može da izražava svoje mišljenje koje koristi za društvo, državu, ili ga on izdvoji. Tako da, mislim da je stvarno ovde velika odgovornost profesora Nestorovića i cele te grupe. Kaže glas iz naroda, oni su dobili mandate jer su bili atraktivni gostovanjem na medijima. Nestorović je dobar čovek, ali pitanje je da li vidi daleko. Naš predsednik ima tu viziju i on treba da razume šta naš predsednik vidi u budućnosti - naveo je Radenović.

foto: Kurir televizija

Anđelković je prokomentarisao stavove Nestorovića.

- Teško je komentarisati stavove poput onoga da smo mi antisistemska stranka. Vi uđite u sistem, raspišu se izbori, vi formirate listu, da li kao politička partija ili ovde kao udruženje građana, ali vi ste ušli u sistem, vi ste prihvatili sistem činjenicom da ste ušli u izborni tok. Pa prema tome prihvatili ste i zašto ste se kandidovali, to je da budete na vlasti. A ako ne budete na vlasti, onda onda ćete sa opozicione scene da delujete. Profesor Nestorović je jedan broj, rekao bih ljudi koji su na listi i poslanika i odbornika. Oni govore da su antisistemski, ali naravno iz svih izjava koji su do sada imali, ni jednog trenutka se ni približili, a da ne kažem da su imali nameru na bilo koji način da podrže Đilasovu grupaciju. Prema tome, nisu dali ni trunku sumnje, da mogu da budu na toj strani - rekao je Anđelković i dodao:

foto: Kurir televizija

- Oni su objektivno patriote, ali da li vide da se na takav način antisistemskog ponašanja rešava pitanje patriotizma. Ja naravno znam jedan broj ljudi tamo, učestvo sam u nekim emisijima sa njima, ranije mislio sam da oni ipak razumeju politiku. Na sledećim izborima, ponovo ćete biti vlast ili opozicija. Nema nigde u svetu kao ja učestvujem na izborima zato što sam antisistemski. Jer hoću da budem u parlamentu, u opštini, u gradu ili republici i državi, nije bitno. Ja samo hoću da budem tu, na to mestu poslanik pa ću eto nešto da diskutujem, ja ne podržavam ni jedne ni druge, nego sam antisistemski. Šta znači antisistemski? Da nema sistem, znači da nema zakon. Neka vrsta anarhije. To je neka antipolitika.

