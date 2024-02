DECEMBARSKI IZBORI PROTEKLI GLATKO I BEZ NEREGULARNOSTI! Kaloh: Mogu ih oceniti kao slobodne i poštene

Član parlamenta Republike Slovenije, Dejan Kaloh, koji je bio i jedan od posmatrača na izborima održanim 17. decembra, oglasio se povodom optužbi pojedinaca koji tvrde da su izbori bili neregularni.

- Kao jedini član parlamenta iz Državnog zbora Republike Slovenije, pod pokroviteljstvom OSCE-a, učestvovao sam u međunarodnoj promatračkoj misiji parlamentarnih izbora u Srbiji koji su se održali 17. decembra 2023. Na dan izbora, zajedno s belgijskim parlamentarcem, obišao sam deset biračkih mesta u centru Beograda, Savskom vencu, Zemunu i Batajnici između 7.00 i 20.00 sati. Kao odgovorni međunarodni promatrač, moram pozitivno oceniti parlamentarne izbore u Srbiji, koje mogu oceniti kao slobodne i poštene. Na svakom biračkom mestu izborni proces protekao je uredno i bez problema. Predsednici izbornih komisija bili su korektni i uvek dostupni za objašnjenja. Na biralištima su viđeni i predstavnici nevladinih organizacija, koji su takođe neometano obavljali svoj promatrački rad. Na svakom biračkom mestu izborne odbore činile su različite političke stranke i rad je tekao glatko i bez ikakvih posebnosti - rekao je Kaloh.

On je istakao zabrinutost povodom tvrdnji slovenačkog kolege, Klemena Grošelja koji poziva na međunarodnu istragu izbora.

- No, zabrinjavaju me nepromišljene izjave evroparlamentarca Klemena Grošlja iz Slovenije koje su već na rubu međunarodnog incidenta. Srećom, spomenutom gospodinu ostalo je još samo nekoliko meseci do kraja ne baš uspešnog evroparlamentarskog mandata - zaključio je Kaloh.

