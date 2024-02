AMERIKA ZABRINUTA ŠTO PRIŠTINA PODRIVA DIJALOG: Eskobar o gorućoj situaciji na Kosovu! A evo šta kaže o izborima i budućoj vladi

SAD se nadaju da će predstavnici Prištine prisustvovati sastanku u Briselu 27. februara na kojem bi se raspravljalo o situaciji posle izbacivanja dinara iz platnog prometa, kazao je Gabrijel Eskobar, zamenik pomoćnika državnog sekretara za Evropu i Evroaziju, i specijalni izaslanik za Zapadni Balkan.

Eskobar je u intervjuu za Glas Amerike ponovio da je Amerika zabrinuta što je Kosovo ne tretira kao partnera, i dodao da je problematičan način na koji je vlada Aljbina Kurtija promenila politiku o platnom prometu, a ne sama politika, o čijoj se primeni i ranije razgovaralo, preneo je RTS.

Na pitanje da li osim oštre retorike, ima nekih praktičnih posledica po Kurtijevu vladu, Eskobar je rekao da ne želi da ulazi u to šta su sve posledice, ali istakao da izjave američkih zvaničnika o tome jasno govore.

foto: EPA Georgi Licovski

- Veoma smo zabrinuti zato što nas vlada Kosova ne tretira kao partnera, ne rade sa nama na regionalnoj stabilnosti i podrivaju dijalog - kojem su SAD u potpunosti posvećene. Mislim da je ambasador Hovenijer to najbolje rekao - to komplikuje naš kapacitet da pomognemo Kosovu da se integriše u transatlantsku zajednicu. Kada god sa drugim partnerima razgovaramo o Kosovu, pogotovo sa onima koji ga ne priznaju, oni vide da Kosovo ne ispunjava obaveze u dijalogu pod okriljem EU, koji predstavlja celu EU. Dakle, to nam otežava da na bilo koji način branimo argumente Kosova, uključujući članstvo u EU i NATO, Savetu Evrope i mnogim drugim organizacijama - rekao je Eskobar.

Na pitanje da li je o novoj politici u vezi sa dinarom bilo reči ranije u dijalogu i da li se o tome razgovaralo sa Beogradom, Eskobar je rekao da u vezi sa tim postoji nekoliko važnih stvari.

foto: Kurir/Zoran Šaponjić

- Jedna je da Zajednica opština sa srpskom većinom - čije je formiranje obaveza i što se nas tiče mora da se ispuni - uključuje rešavanje pitanja dinara na transparentan, elektronski način u skladu sa zakonima Kosova. I mi to podržavamo. Drugim rečima, ovo je problem koji bi bio rešen preko Zajednice. Mi imamo nekoliko zabrinutosti u vezi sa ovim: prva je naprasna promena zakona. Odgovorne institucije ne iznenađuju svoje građane administrativnim promenama koje će im poremetiti svakodnevni život - rekao je Eskobar.

Naveo je da bi i u Americi, ukoliko bi Poreska uprava jednog dana odlučila da će promeniti poreski sistem, bez uputstva ili obaveštenja, to imalo ogromne posledice po poslovanje.

- Drugo, nisu razgovarali sa lokalnom zajednicom koja zavisi od socijalnih davanja iz Srbije. Treće, Kosovo nije dalo nikakve alternative. Recimo, našoj ambasadi se obratila žena koja stoprocentno zavisi od socijalnih davanja, jer tako brine o svom sinu sa invaliditetom, ona nema nikakvu alternativu. Zatim, Kosovo je odbilo tehničku pomoć Kvinte da se nađe mehanizam isplate koji bi bio transparentan i elektronski, i ne bi remetio živote ljudi - rekao je Eskobar.

Podsetio je da su na samitu u Skoplju lideri Zapadnog Balkana i EU razgovarali o sistemu platnog prometa koji bi se "mogao primeniti u svim zemljama".

- Dakle, sve što je Kosovo trebalo da uradi je da sačeka i da dobije transparentan sistem - rekao je on.

Kada je reč o ispunjavanju obaveza Beograda unutar dijaloga, Eskobar je naveo da su očekivanja od Beograda u dijalogu jasna

- I neke stvari su ispunili - kao što je prihvatanje kosovskih registarskih tablica i carinskih dokumenata. I želimo da Srbija to načini nepovratnim i formalnim unošenjem u zakone ili propise. To se očekuje od Srbije. Ali, postoje još neke stvari koje su obećane, a nisu učinjene - recimo privođenje pravdi odgovornih za učešće u napadu u Banjskoj 24. septembra. To nije deo dijaloga, ali veoma je važno za regionalno pomirenje - rekao je američki diplomata.

Na pitanje da li deli mišljenje pomoćnika državnog sekretara Džejmsa O'Brajena koji je nedavno rekao ''da je Srbija načinila dva važna koraka ka priznanju Kosova kada je priznala tablice i cariska dokumenta'', kao i da li Srbija pravi male korake ka normalizaciji odnosa sa Kosovom i priznanju, Eskobar je odgovorio:

- Da, saglasan sa Džimom, u pravu je. Sada želimo da to bude stalno i formalno".

Govoreći o situaciji sa izborima u Srbiji, američki diplomata je istakao da je izveštaj ODIHR o nepravilnostima temeljan i fer i da se od Srbije očekuje da postupi po tim preporukama pre narednih izbora.

Eskobar je rekao i da će SAD buduću srpsku vladu smatrati legitimnom.

Kurir.rs/Glas Amerike/RTS

