SRAMAN NAPAD HRVATSKOG MINISTRA NA VUČIĆA I SRBIJU! Protestna nota Zagrebu, državni vrh oštar: Bili ste VEĆI NACISTI OD NACISTA!

Srbija je juče uputila protestnu notu Hrvatskoj povodom neprihvatljive izjave njenog ministra spoljnih poslova Gordana Grlića-Radmana, koji je našu zemlju i predsednika Aleksandra Vučića optužio da sede na dve stolice i nazvao ih "satelitom i trabantom Rusije". Predsednik Vučić je odmah reagovao i upozorio hrvatskog zvaničnika da se ne samo meša u unutrašnje stvari Srbije već vređa srpski narod i preti građanima Srbije.

Laži i uvrede

- Hrvatski ministar ne samo da se brutalno meša u unutrašnje stvari Srbije već po običaju laže i vređa srpski natrod i preti građanima Srbije. Grlić-Radman je jedno u pravu, možda sam ja nečiji trabant, možda i varburg, možda i fića, ali nikada nisam bio ničiji potrčko i sluga, što se za Grlić-Radmana ne može reći. Da ne idem daleko u prošlost, bilo bi suviše bolno - napisao je Vučić na Instagramu.

Provokativnu poruku Srbiji Grlić-Radman je uputio na hrvatskoj N1, gde je izjavio da su jedno građani Srbije, a drugo Vučić i njegova politika, koja, kako je rekao, mora da odluči "na kojoj će stolici da sedi". Hrvatski ministar je poručio i da "Vučić može biti trabant i satelit Rusije, ali neće se dopustiti uticaj Rusa ili drugi maligni uticaji koji bi narušili stabilnost Zapadnog Balkana".

Prvi potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić najoštrije je osudio "sramotnu izjavu" svog kolege iz susedstva.

- U Hrvatskoj se sistematski godinama unazad gradi atmosfera mržnje prema Srbiji i srpskom narodu. Samo jedan od takvih primera je izjava hrvatskog ministra spoljnih poslova Grlić-Radmana, kojom napada Srbiju i predsednika Aleksandra Vučića. Niko nema pravo, a ponajmanje Hrvatska, da deli lekcije i brutalno se meša u unutrašnje stvari Srbije. Srbija je zemlja koja vodi suverenu i nezavisnu spoljnu politiku, koja je u interesu isključivo naših građana i našeg naroda - izjavio je Dačić.

On naglašava da Srbija i Vučić nisu ničiji trabanti, a da hrvatski ministar nije naučio lekcije iz istorije, pa zaboravlja, ili bi želeo da se zaboravi, da je Hrvatska bila najverniji trabant Austrougarske i nacističke Nemačke, sa NDH koja se borila čak i posle Hitlerovog samoubistva, sve do 15. maja, šest dana posle kapitulacije Nemačke.

- Bili su kao trabanti veći nacisti od nacista. Mi smo sluge samo Srbije i naših građana - poručio je Dačić.

Srpska stolica

Premijerka Ana Brnabić ocenila je da je izjava hrvatskog ministra diplomatski bezobrazan i nedopustiv gest, ali i da predstavlja još jedan pritisak na Srbiju, kao što je i rezolucija Evropskog parlamenta zbog Kosova i neuvođenja sankcija Rusiji.

- Frustracija Hrvatske i njihova najgora noćna mora je to što Vučić sedi na srpskoj stolici - rekla je Brnabićeva za TV Prva.

Ona je izjavila da su u Hrvatskoj "obožavali Borisa Tadića" kao predsednika Srbije jer nije pričao o položaju Srba u Hrvatskoj, nije tražio da poseti Jasenovac i na HRT je dopustio sebi da kaže da nije preterano ponosan što je predsednik države. Takva Srbija bi njima odgovarala, zaključila je ona.

Ovim povodom potpredsednik Vlade i ministar odbrane Miloš Vučević je poručio da će Srbija nastaviti da sama brani svoju nezavisnost.

- Voditi suverenu politiku nije lako. Za državu koja poseduje, za svetske prilike, malu teritoriju i neveliki broj stanovnika, taj zadatak je još teži. Ali na duge staze, ta politika je jedina ispravna, jedina u skladu sa srpskom tradicijom i hrabrošću koja je odvajkada bila naša odlika. Naravno da ćemo i dalje nastaviti da sami branimo našu nezavisnost. Jasno je da od suverenosti nikada nećemo odustati. Svakako da ćemo sopstvenu slobodu uvek ljubomorno čuvati. I da, ni najmanje ne očekujem da Gordan Grlić-Radman išta od ovoga ikada razume. Ne dozvoljava mu politički DNK - naglasio je Vučević.

Predsednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta kaže za Kurir da su hrvatski zvaničnici poslednji koji imaju pravo da govore kako Srbija treba da vodi svoju politiku.

- Ova izjava je još jedna u nizu brutalnih provokacija koje dolaze iz hrvatskih medija i od hrvatskih zvaničnika. Srbija vodi slobodarsku, nezavisnu i suverenu politiku, u skladu sa interesima svojih građana i u skladu s nacionalnim i državnim interesima. Grlić-Radman i drugi zvaničnici Hrvatske su poslednji koji imaju pravo da drže Srbiji ili bilo kome drugome lekcije o tome kakvu politiku treba da vode. Potpuno je jasno da Hrvatska nije istinski demokratska država. To je država kojoj su temelj ustaštvo i NDH i u kojoj se ustaške zveri smatraju herojima. Ovakvih sramnih provokacija će biti i više s obzirom na to da će svi u predizbornoj kampanji i na ove načine pokušavati da upišu pokoji politički poen - ocenio je Linta.

Aleksandar Vulin

Hrvatska nema braću, već gazde

Doskorašnji direktor BIA i osnivač Pokreta socijalista Aleksandar Vulin poručio je da Srbija neće uvesti sankcije Rusiji i da to Hrvatska ne može da razume, "jer nema braću, ima gazde".

foto: Printscreen/Pink

- Potomci ustaša i kad govore o Rusiji, misle na Srbiju. A pošto su Hrvati NDH dva puta dobili od Nemačke, 1941. godine i 1991. godine, oni i ne mogu da razumeju da Srbi svoju državu nisu dobili ni od koga i da zato nikome ne duguju ni ropsku odanost, ni pseću poslušnost. Srbija je odlučila da ne izda braću i da ne uvodi sankcije Rusiji, to nije sedenje na dve stolice, to je karakter i stav, a Hrvatska to teško može da razume, jer ona nema braću, ima samo gazde - izjavio je Vulin.