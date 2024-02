ANALITIČARI: Pokret za narod i državu mogao bi da ostvari dobre rezultate na beogradskim izborima

Pokret za narod i državu, čije je formiranje najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, po svemu sudeći mogao bi da bude oformljen uoči predstojećih novih beogradskih izbora, za koje se prognozira da će se održati 28. aprila, ocena je sagovornika Kurira. Oni nemaju sumnju da bi takav zajednički nastup na izborima bio pobednički.

Podrška

Za sada su mogućnost da budu deo ovog pokreta najavili socijalisti, čiji je šef i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić poručio da SPS podržava formiranje pokreta koji bi objedinjavao aktivnosti vladajuće koalicije i svih drugih patriotskih stranaka.

foto: Printscreen/RTS

- U narednim danima sigurno će se razgovarati o modalitetima saradnje i zajedničkom nastupu na predstojećim lokalnim izborima - istakao je Dačić, dok je njegov stranački kolega, ministar bez portfelja zadužen za dijasporu Đorđe Milićević, pozvao i Srbe iz Nemačke da uđu u taj pokret.

I predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin izjavio je da će ta organizacija, ako bude pozvana, biti integralni deo Pokreta za narod i državu.

- Siguran sam da će svi kojima je Srbija na srcu ući u taj pokret. To je pokret odbrane naših prava da opstanemo, živimo i trajemo - rekao je Vulin za TV Pink i konstatovao da je to konačna ideja ujedinjenja.

Predsednica stranke Zavetnici Milica Đurđević Stamenkovski takođe je ocenila da je najava Pokreta za narod i državu nešto što donosi revoluciju na srpskoj političkoj sceni, te da ne vidi razlog da i njena stranka ne bude deo takvog pokreta. Ukazala je i da od uvođenja višestranačkog sistema u Srbiji nije postojao nacionalni konsenzus i okupljanje oko nečeg zajedničkog, a da bi u ovom času trebalo "da se okupimo oko Srbije".

Ogroman potencijal

foto: Kurir televizija

Analitičar Dejan Miletić za Kurir ocenjuje da nije uopšte nerealno da, u slučaju da nas na proleće čekaju izbori, ovaj pokret bude bude oformljen pre njihovog održavanja.

- Realno je da se do izbora formira taj jedan širi front koji bi svakako trebao da donese broj glasača koji prevazilazi onaj broj koji ima Srpska napredna stranka, imajući u vidu i sve one koji glasaju za predsednika Vučića. Verujem da je ogroman potencijal tog pokreta jer bi on bio dodatni sinergetski podsticaj ka budućnosti, front koji bi svima bio blizak osim onima koji bi da uruše Srbiju i njene institucije. Sigurno je da bi on bio pobednički na izborima, vođen pre svega Vučućem i brojnim istaknutim političarima - jasan je Miletić.

Politički analitičar Dejan Vuk Stanković za Kurir ocenjuje da bi formiranje ovog pokreta uoči eventualnih novih beogradskih izbora mogao biti i mač sa dve oštrice.

foto: Kurir televizija

- Primera radi, mogu birači Zavetnika, koji su glasali za njih kao za opozicionu stranku, da im ovoga puta ne daju glas. Nema tu jednoznačne situacije, te ne možemo unapred ništa precizno da kažemo. Čini mi se pak da bi, ako uđu socijalisti u taj pokret, mogla da se desi korekcija nagore po pitanju osvojenih glasova. Ali je neistraženo da li bi SPS dobio više glasova da ide sam na izbore ili u okviru ovog pokreta - kaže Stanković.

Dodaje i da je 28. april realan datum za nove izbore u Beogradu.

- Sve je realno što se politički akteri dogovore. Treba sačekati 1. mart da se saopšti hoće li biti novih izbora, a ako ih bude, realno je u tom slučaju da bude april, što je sasvim dovoljno za kampanju - konstatovao je Stanković.

Vučić o pokretu Od vitalnog značaja, u njega mogu svi koji žele Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, govoreći o Pokretu za narod i državu, ukazao je da je njegovo formiranje od vitalnog značaja za Srbiju i da u njega mogu da uđu svi koji to žele. Predsednik je pre nekoliko dana za RTS istakao da ljudi moraju da razumeju šta se dešava oko nas, da napreduje i uči. - Morate da sagledavate šta se događa u svetu i to da sagledate. Za mene su ključne stvari kako ćemo sagledati stvari u budućnosti. Pokret mora da bude neko ko u složenim, užasno kompleksnim geopolitičkim uslovima mora da razume da je zaštita vitalnih državnih i nacionalnih interesa od ogromnog značaja za ovu zemlju - kazao je, između ostalog, predsednik.