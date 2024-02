USPELI SMO SVOJIM UGLEDOM DA VODIMO MUDRU, PAMETNU I DOBRU POLITIKU Vučić iz Tirane: Zelenski je pokazao poštovanje prema Srbiji

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti iz Tirane, gde boravi u dvodnevnoj poseti.

Predsednik Vučić je istakao da je razgovor sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim bio najotvoreniji razgovor do sada, o svim važnim temama. Takođe je istakao da je Zelenski pokazao poštovanje prema Srbiji.

- Govorili smo o svim važnim temama. Sad se i jedna i druga zemlja nalaze na evropskom putu. Govorili smo o teritorijalnom integritetu dveju zemalja, i drugim važnim temama, inicijativama za mir, i kako do mira da se dođe - rekao je predsednik Vučić na početku obraćanja.

- Sve više čini mi se, ako smem da kažem, a da ne preteram, da je glas Srbije sa poštovanjem slušan ovde, pa čak i od predsednika Zelenskog, koji je pokazao poštovanje prema Srbiji. Kada izražavaju stavove neke protiv Ukrajine, moram da kažem da to ne razumem. Razumem ja naš odnos i prema Rusiji, sve ja razumem odlično. Ali ne razumem negativan odnos prema Ukrajini jer Ukrajina ništa protiv Srbije nije uradila i to želim da kažem svim ljudima. Ukrajina nije priznala ni nezavisno Kosovo, naša slovenska braća, kao što su nam slovenska braća i Rusi i trudimo se da imamo dobre odnose - istakao je.

foto: Printscreen RTS

Vučić je rekao da je Priština tražila ponovo da se glasa o sankcijama Rusiji u deklaraciji i pored prihvaćenog stava Srbije.

- Bio je pokušaj Prištine, što se ne radi. Ceo dan, nekoliko dana, posebno juče celu noć do 8 jutros su trajali pregovori oko teksta deklaracije, na kraju su ostale 3 sporne stvari. Ušli su sa tekstom jer su želeli da i Srbija bude tu da niko ne iskače jer sam ja rekao, postoje stvari gde možemo da pravimo kompromis, ali i one gde ne možemo ni za živu glavu, ne možemo da prihvatimo to oko sankcija, jer ne mogu da rušim politiku Srbije, a politiku ili imate ili nemate. U redu je da budete fleksibilni oko sitnica, ali da srušite politiku države, to ne mogu da radim.

- Imali smo izbore, pa smo videli kako je to izgledalo. Ako vama smeta Rusija, bilo je onih koji su imali takav uticaj u našoj zemlji, a da to nisu bili Rusi, onda su to sklonili. Nije prošlo i to je to. Nas za koji minut očekuju drugog tipa sastanci.

- Spremni smo da razgovaramo sa svim prijateljima iako želimo da uz svu saradnju sa privatnicima koju želimo da poštujemo i guramo u vojnoj industriji, ipak želimo da u državnom sektoru zadržimo ono što nam je najznačajnije - istakao je.

foto: Printscreen RTS

- Mi s novcem nemamo problema i nikad mi ljudi nisu verovali, sad veruju jer vide da sve što kažem kad isplaćujemo, ljudi znaju da to ide u dan. Jedina vlast koja kurs dinara drži na istom nivou 11 godina. Nikada nismo imali to da nam ne kasni ni dan jedna penzija, plata. Nema te sile koja to više može da spreči. Poveo sam Sinišu, neka se on time bavi. Nisu to mali novci za nas, ali mene sa EU interesuje nešto drugo mnogo više. To će integrisati mnogo bolje ekonomije i političke odnose sa njima, a to su agenda koja je vezana za rast.

- To su stvari koje našim kompanijama smanjuju operativne troškove, koje nam u budućnosti donose velike blagodeti. Zatp sam zainteresovan za takav način razgovora sa Evropljanima. To su veoma konkretne i važne stvari za nas. Mene političke deklaracije manje-više ne zanimaju. One su prema nama, zbog nezavisnosti naše pozicije dobrim delom negativne, ali na kraju svi poštuju Srbiju. Ima li sankcija protiv Srbije, uprkos tome što su neki i iz zemlje tražili za svoju i našu Srbiju - nema ih. To znači da smo ipak uspeli svojim ugledom da vodimo mudru, pametnu i dobru politiku, a da istovremeno sami odlučujemo o svojoj sudbini, da budemo nezavisni i da donosimo odluke u skladu sa našim najvažnijim i političkim interesima. Ovde imamo velike interese, dolazi i Varhelj i Kopman, i to je za mene od velikog značaja, da to za našu zemlju tražimo, da se borimo i daću sve od sebe - rekao je.

O odluci oko ukidanja dinara na KiM i Kurtiju

- Aljbin Kurti hoće da istera Srbe sa Kosova. U toku je ne tako više ni tihi, da ga ne zovem glasni, ali jasni pokušaj Kurtija da protera Srbe sa njihovih vekovnih ognjišta. Razuem muke i suze mi kreću svaki put kada vidim naš narod da čekaju ispred bankomata, a možemo da im damo i tri puta više od onoga što im inače dajemo, samo zbog tehničkih stvari jednog neodgovornog čoveka koji bi želeo da protera ljude, koji bi želeo da uđe u legendu tako što će da uništi jedan ceo narod. Ljudi da znaju dugoročno na bilo koji način, ta njegova politika neće moći da opstane, a mi ćemo davati novca da još više i snažnije pomognemo našim ljudima na KiM - istakao je Vučić.

- Ostaju mi za ponedeljak vladajuće partije samo, jer su neki rekli već da neće da dolaze na konsultacije, što smo i očekivali, kao što su uvek pronalazili razlog da na konsultacije ne dolaze, ali to nije ništa novo. Ono što sam video u izveštaju ko je šta rekao govorio, šta su oni videli, na korektan način, fer, i ja pozivam Vladu da preporuke ODIHR-a uvaže.

Podsetimo, predsednik Vučić učestvuje danas u Tirani na Samitu Ukrajina - Jugoistočna Evropa sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim i liderima 13 evropskih zemalja i zvaničnicima EU.