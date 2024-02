TAJVAN JE KINA, ŠTA JE TU PROBLEM? Vučić: Hoćete da tako sutra ne smem da govorim o KiM i o rezolucijama UN

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se novinarima nakon Regionalnog samita u Tirani i govoreći o pisanju opozicionih medija povodom njegove izjave da je Tajvan deo Kine, on je zapitao šta je tu netačno.

- Njima sam rekao da ću da odgovorim u 10 sekundi, evo vama u dve. Tajvan je Kina, šta je problem, šta je netačno, je li to tako u UN? Hoćete da srušimo sistem UN? Hoćete da tako sutra ne smem da govorim o KiM i o rezolucijama UN. Čija je to politika drugačija? Ko to misli da Tajvan nije Kina. Rusija ili Amerika? Nego lupetaju šta god im padne napamet, moraju da me napadnu oko nečega - kaže Vučić.

Predsednik je rekao da je veoma zabrinut zbog svega što se zbiva u svetu.

- Iz razgovora sa Zelenskim, iz razgovora ovde sa svima... Pozicija mi omogućava da sam malo više na brdu, i malo više znam. A to mi ni posao ni situaciju ne olakšava. Plašim se da idemo ka daljem usložnjavaju situacije u svetu i ka novim mukama - rekao je Vučić.

Na pitanje stranih novinara da li je potpisivan bilo kakav dokument sa Zelenskim, predsednik je negativno odgovorio.

- Mi smo potvrdili posvećenost teritorijalnom integritetu Ukrajine, što je u skladu sa Poveljom UN i međunarodnim pravom. Što se tiče našeg odnosa sa Rusijom, to nije hibridna pozicija, mi nikoga ne kritikujemo zbog stavova i pozicija. Naša pozicija je racionalna i pragmatična. Ne znam da li će trajati zauvek, pošto se suočavamo sa velikim pritiskom, ali smo izdržali sve pritiske, i dalje čuvamo naše interese - kaže on.

