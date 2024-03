ŠAMARČINA PREMIJERKE ROTU Šta je pozadina antisrpske politike berlinske administracije? Greška je šikanirati malu a PONOSNU SRBIJU

Seljaci dobro znaju: njivu s koje je ubrana plodna žetva ne vredi opet sejati pšenicom - neće dobro roditi. Uvrh glave ako izbaci prosečan prinos deteline za stočnu hranu... Zakoni prirode stariji su od zakona ljudskih, pa nije iznenađenje ovo što se dešava s nemačkom politikom: posle 16 zlatnih godina vladavine Angele Merkel, Nemcima je "rodila" mršava politička garnitura koja ne zna ni gde ide ni gde udara.

Uskoro će Međunarodni sud pravde u Hagu raspravljati o Nemačkoj povodom tužbe za genocid koju je zbog događaja u Gazi juče protiv nje podnela Nikaragva. Šolcova vlada prva je koja je Nemačku dovela pred tako visok sud još od Nirnberga 1945. godine.

I nije reč o kapricu daleke lationameričke zemlje! Kakva je vlada i kakvu politiku vodi, najbolje ilustruje primer s nedavno završenog Filmskog festivala u Berlinu. Najkraće: prvo mesto osvojio je film čiji su autori jedan Izraelac i jedan Palestinac. Na završnoj svečanoj ceremoniji uručenja nagrade, publika ih je pozdravila aplauzom, a pljeskala im je i ministarka kulture u Šolcovoj vladi. Sutradan je njen kabinet izdao saopštenje s napomenom da je ministarka aplaudirala samo Izraelcu, a ne i Palestincu koji je na bini stajao pored njega!

GERMANSKA NADMENOST

Na nisku ovakvih spoljopolitičkih poteza još jedan biser je juče dodao i Šolcov stranački kolega Mihael Rot, predsednik spoljnopolitičkog odbora nemačkog parlamanta. Germanski nadmeno je na Iksu (bivši Tviter) poslao poruku Srbiji da "ispuni preporuke ODIHR"... i popio šamarčinu od predsednice Vlade Ane Brnabić, koja ga je podsetila je Srbija do sada uvek preporuke ovog tela OEBS ispunjavala i da će to i dalje redovno činiti, ali da sama Nemačka to ne čini. ODIHR je, naime, imao brojne zamerke i na izbornu proceduru u Nemačkoj, ali vlasti u ovoj zemlji ih ignorišu.

Ovim je još jednom nedvosmisleno ukazano na licemerje nemačke politike kad je Srbija u pitanju.

Jer, isti taj Rot godinama unazad pod maskom zaštite ljudskih prava ističe se u lobiranju za Kosovo. On je protiv Zajednice srpskih opština jer bi to bila "Republika Srpska 2", a Srbi su za njega "brutalna rulja".

Direktni učesnik svih pregovora o ZSO, predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je da je "sve što je Rot radio bilo upereno protiv dijaloga Beograda i Prištine i protiv Srbije".

Potvrda ovih reči je i činjenica da je Rot bio jedan od potpisnika pisma više desetina evropskih i američkih parlamentaraca zvaničnicima SAD, Evrope i Ujedinjenog Kraljevstva u kome je zahtevano preispitivanje politike prema Republici Kosovo i Srbiji i da budu stroži prema Srbiji i blagonakloni prema Kosovu. Potpis Mihaela Rota stajao je uz potpis Boba Menendeza, američkog senatora i albanskog lobiste. A o kakvom je društvu reč, mali podsetnik: ovo pismo sročeno je krajem avgusta prošle godine, a početkom septembra Menendez je uhapšen zbog korupcije, istražitelji su prikupili dolaze da je za pare pogodovao interesima Egipta. Kosovo im, valjda, nije bilo u fokusu...

Šta je, osim očiglednih ličnih interesa Mihaela Rota, u pozadini antisrpske politike berlinske administracije?

OD ISTORIJE JE TEŠKO POBEĆI

Resor spoljne politike u vladi Olafa Šolca pripao je Zelenima, a ministarka je postala Analena Berbok. Izvorno pacifisti, današnji nemački Zeleni su se pretvorili u jastrebove koji se žestoko zalažu za naoružavanje Ukrajine.

- Ako želite da postignete mir, prvo vam je potrebna vojna sila - moto je njihove spoljne politike, za koji analitičari s nelagodom konstatuju da ih podseća na neka druga vremena i neku drugu Nemačku. (Od istorije je, međutim, nemoguće pobeći: mediji su pre mesec dana objavili da je deda ministarke Berbok bio "ubeđeni nacista"!)

Analitičari smatraju da Zeleni na svaki način - a posebno u spoljnoj politici, koju voljom koalicionog sporazuma oni diktiraju - pokušavaju da se udalje od politike Angele Merkel. Ima tu svega: i želje da se čvršće vežu za SAD, uticaja desnice na nemačku političku scenu, drastičnog pada popularnosti među biračima, a kad je reč o agresivnom odnosu prema Srbiji, nemoguće je isključiti i istoriju, ali i uticaj albanskih lobista...

Ta je politika osuđena na neuspeh, i pitanje je dana kad će Berlin shvatiti koliko je bilo pogrešno šikanirati malu, ali ponosnu Srbiji.

A političari poput Rota i Berbokove nisu ni prvi ni poslednji koji su se vodili onom latinskom da ono što je dozvoljeno Jupiteru nije dozvoljeno volu. Nagledali smo se mi i Nemaca koji su umislili da su bolji od nas, da su nadljudi. Nije baš davno bilo kad su nam dolazili u Srbiju, pamtimo, a valjda i oni pamte kako smo ih ispratili...

