KAKO MALI PERICA ZAMIŠLJA POLITIKU? Ministar Siniša Mali odgovorio Dušanu Nikeziću

Ministar finansija Siniša Mali odgovori je potpredsedniku SSP Dušanu Nikeziću.

"Kako Mali Perica zamišlja politiku?

Za odgovor pitajte Dušana Nikezića, potpredsednika SSP-a, i Đilasovog sledbenika zaduženog za humor u opoziciji.

Mora se nekako održati duh.

Kaže Nikezić, koji je, podsetimo, bio državni sekretar Ministarstva finansija i imao svoju priliku da svojom ekonomskom ekspertizom uradi šta misli da je dobro za građane, da ljudi u Srbiji žive lošije nego pre deset godina.

Taj vic je postao njegova mantra, smejemo joj se rado, ali je problem što pre deset godina građanima Srbije zaista nije bilo smešno. Nije bila smešna ni prosečna zarada od 330 evra, ni prosečna penzija od jedva preko 200 evra, ni minimalna zarada od 15.000 dinara, ni pola miliona ljudi koji su ostali bez posla, ni nezaposlenost koja se popela na 25,9 odsto, ni mizeran nivo stranih direktnih investicija koje nisu mogle da zavrte privredni rast u zemlji na ivici bankrota u kojoj te 2012. godine na računu nije bilo para čak ni za isplatu penzija.

Nije, Nikeziću, nikome tada bilo do smeha. Danas, deceniju posle vas, Srbija premašuje platu od preko 810 evra u decembru, minimalnu zaradu od 400 evra, 390 evra iznosi prosečna penzija, a cilj nam je da 2027. građani prosečno zarađuju 1.400 evra, penzioneri da dostignu 650 evra penzija, a minimalna zarada da iznosi 650 evra. To ćemo i dostići jer smo teškim reformama i konsolidacijom finansija postigli stabilnost, rast, sigurnost. To nam je spustilo nezaposlenost na 9 odsto, donosi nam 4,5 milijardi evra stranih direktnih investicija, rast BDP-a od 2,5 odsto prošle godine i plan da ove godine taj rast iznosi i više, 3,5 odsto. Sve ovo u vreme krize koja u svetu traje već godinama.

I znate šta? Uspećemo da Srbija dalje raste, a smeh je uvek dobar, pa nema nijedne dobre priče bez malog Perice", naveo je ministar Mali.