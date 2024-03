"STVARI TREBA DA REŠAVAMO ŠTO PRE!" Vladimir Orlić za Kurir televiziju izjavio KADA se očekuju novi beogradski izbori

Kampanja je već počela, a sa kojim programom će učesnici izbora pred birače i da li će ova politička utakmica biti drugačija od one decembarske saznaćemo vrlo brzo. Neka odgovore dao je danas u emisiji Puls Srbije na Kurir televiziji dr Vladimir Orlića,potpredsednik Glavnog odbora SNS i doskorašnji predsednik Skupštine Srbije.

foto: Kurir televizija

- Datum izbora će naravno zavisiti od dogovora koji bude postignut. O tome se razgovara. Nakon što su održani izbori 17. decembra 2023. godine videli ste tada. Bilo je potpuno jasno svima šta su ljudi rekli i na koji način se narod izjasnija. Ako govorimo o Republičkom parlamentu, apsolutna većina u broju mandata za pobedničku izbornu listu, to je izborna lista Aleksandar Vučić, Srbija, ne sme da stane. Jasan je odgovor šta ljudi očekuju i u kom pravcu hoće da im se država kreće narednih četiri godine. Pobednička izborna lista i na nivou Beograda jeste ona koja je predstavljala upravo tu politiku, a to je lista Aleksandar Vučić, Beograd ne sme da stane i to ste videli na osnovu rezultata, na osnovu nesporne narodne volje - rekao je Orlić i dodao:

- A ovo vam sada ponavljam, zato što ste nakon tih izbora slušali sve i svašta. Sve same laži ste slušali sa one druge strane. Pričamo o poraženima na tim izborima i u Beogradu i u Republici. Ako hoćete, u svih, koliko je bilo, 65 lokalnih samouprava gde smo imali lokalne izbore tom prilikom i na nivou pokrajinske skupštine. Dakle, svuda su bili ubedljivo poraženi, ali su onda krenuli sa lažima, pokušavajući na taj način da nešto za sebe izdjestvuju, pre svega, zainteresovani za Beograd što jeste svojevrstna uvreda svim drugim ljudima u ovoj zemlji i zbog toga ste videli na koji način su ih ocenili, čak i oni koji su za njih glasali.

04:28 STVARI MORAMO DA REŠAVAMO ŠTO PRE! Vladimir Orlić za Kurir televiziju izjavio KADA se očekuju novi beogradski izbori!

Nama treba da stvari reševamo što pre. Dakle, da ne gubimo vreme na neko međusobno prepucavanje i preduga objašnjenja, nego da radimo. To je izbor Beograda i izbor Srbije. Hoćemo da sve uradimo maksimalno efikasno, da pričamo o nekim rokovima koji će da se podrazumevaju, suprotno do ovoga što vam pričaju ovi iz partija bivšeg režima, pa kažu: E, ajde sad da bude, ne znam, neki lek specijalist pa da odložimo izbore za ne znamo kad jednog dana. Možda i ne budu ove godine. Jer na to se svede besmislena priča koju slušate sa te strane. I da oni kažu kad smo mi zadovoljni i kad mi smatramo da su se stvorili uslovi da se onda državaju izbori. Što složi ćete se nema baš previše smisla. Dakle, to svakako nećemo da radimo na taj način.

foto: Kurir televizija

Na podsećanje voditelja da zakon da zakon kaže da je rok za da se raspišu izbori od datuma kada su odloženi mesec dana - dakle do 3. aprila najkasniji - a da za održavanje postoji ro od 45 dana do 2 meseca, kada se sve to zajedno sabere, možemo da sačekamo i dobrih 2-3 meseca, Orlić je rekao:

- U svakom slučaju, to će da ide u skladu sa zakonom i u roku koji je zakonom predviđen. A to jeste ovo što ste vi pročitali, s tim da će u okviru tog roka tačan datum zavisiti od dinamike dogovora. Apsolutno sve će da bude ispoštovano kao što radimo i svaki put.

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

02:47 LOKALNI IZBORI NISU POLITIČKI, REFERENDUMSKA ATMOSFERA JE BESPOTREBNA! Analitičari komentarišu nove beogradske izbore