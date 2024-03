"STRANKE SADA ISPITUJU SONDAŽU JAVNOG MNJENJA" Politički analitičar: Izlasci na jedinstvenoj listi imaju i prednosti i mana

Pred Beogradom su izbori, čeka se datum, datum koji se za sada zna je 3. april, poslednji rok da se raspišu izbori.

Prethodnih dana pominjali su se datumi 21. ili 28. april, ovaj prvi je već otpao , a opozicija je već poručila da im se ovaj drugi datum nikako ne uklapa.

Povodom predstojećih beogradskih izbora u jutarnjem programu Kurir televizije gostovali su Marko Matić, politički analitičar, Jovan Janjić , Pokret "Mi glass iz naroda" i Miloš Terzić, član Predsedništva Srpske napredne stranke.

Janjić je konstatovao da je snaga njegovog pokreta oslabljena zbog toga što je na pokret kako kaže izvršen udar:

- Da se nije nečijom voljom desilo da bude izvršen udar na naš pokret i da on nije delimično rasturen mi bismo bili mnogo jači nego što smo bili na decembarskim izborima i to gotovo trostruko kako su pokazala istraživanja. Ali izvršen je udar na naš pokret i dvojica osnivača su nas napustili, a onda je krenula strašna kampanja protiv nas pomoću njih dvojice posebno. Onda je došlo do razočaranja birača. Sada funkcionišu dve grupacije. Mi nismo sigurni da li ćemo se pojaviti na izborima. U redu je što su ovi izbori raspisani. Ako ste relevantna politička stranka i pretendujete na vlast, vi morate u svakom trenutku biti spremni na izbore. Voleo bih da to bude što kasnije kako bi bilo vremena za pripremu.

Terzić je ocenio da opozicija već traži alibi zbog izbornog neuspeha:

- Đilasova koalicija već priprema alibi za poraz na izborima. Videli ste da su izašli sa stavom da će bojkotovati izbore. Čak provejava mišljenje da oni treba nasiljem da zaustave građane i njihovo pravo da glasaju. Izbori će biti referendumski. S jedne strane tu je Aleksandar Vučić koji simbolizuje ozbiljnu, odgovrnu i suverenu politiku i podrazumeva neuvođenje sankcija Rusiji, kao i to da smo imuni na uticaje spolja i čuvanje srpskih nacionalnih interesa posebno po pitanju Kosova i Metohije i Republike srpske. S druge strane imate politiku koja hoće da nas vrati u prošlost. Nakon vlasti Dragana Đilasa nismo imali sredstva u budžetu da jedan mesec isplatimo plate i penzije.

Marić tvrdi da i vlast i opozicija trenutno ispituju javno mnjenje kako bi doneli odluku da li će izaći na izbore na većim listama ili ne:

- Mislim da su akteri i sa strane vlasti i opozicije pomalo iznenađeni. Svi su očekivali da će se formirati neka većina. Sada su svi s obzirom na dešavanja iznenađeni. Oni prate sondažu javnog mnjenja i zbog toga razmišljaju da li ići u jednog ili više kolona. Jedna kolona može da napravi sinergiju, ali opet može neke glasače da gurne u apstinenciju. I jedni i drugi ispituju javno mnjenje i na osnovu toga će doneti odluku.

