VAŽNO JE ZA ŠTA SE KANDIDATI NA BG IZBORIMA ZALAŽU NA NACIONALNOM NIVOU Glišić: Dvopartijski sistem u Srbiji najviše odgovara HILU

Iz različitih izvora stigle su ocene da će novi izbori u Beogradu biti više od lokalnih i da će na neki način predstavljati referendum u kome će u centru pažnje biti i važna državna pitanja. Takođe, svi akteri političkog života očekuju nove izbore sa velikim samopouzdanjem. Kakvu kampanju mogu građani da očekuju i da li ćemo, uporedo sa njom, svedočiti formiranju nove političke scene u Srbiji?

Na ova i druga pitanja odgovarali su u emisiji Puls Srbije Srđan Barac iz Centra za društvenu stabilnost i Vladan Glišić, advokat i osnivačem pokreta Narodna mreža.

- Uvek su izbori za grad Beograd važni, jer grad Beograd je mnogo više od lokalne samouprave. U slučaju kada je, recimo, prethodni režim gospodina Miloševića padao, prvo je izgubio Beograd, pa je onda par godina izgubio vlast na nivou Srbije - rekao je Glišić i dodao:

- E sad, ono što je tu zanimljivo i bitno, gradonačelnik Šapić je uveo jednu zanimljivu postavku, gde je podsetio da Beograd nije samo Beograd kao mesto već da je to i prestonica Srbije - da je tu bitno imati taj neki nacionalni aspekt. I to je dobro jer je, na neki način, oni koji sad odlučuju o tome da li će glasati za razne liste zbog toga što možda imaju dobre lokalne programe, traba da imaju u vidu da je bitno imati u vidu za šta se kandidati zalažu na nacionalnom nivou.

Ocenio je da ukrupnjavanje suprotstavljenih političkih opcija nije dobro za Srbiju:

- Još jedna stvar je ovde zanimljiva i malo se vidi. To je poziv gospodina Đilasa, kao lidera pro-briselske opozicije, da se napravi jedinstveni opozicioni front. Sa druge strane, najavljivanje ovog narodnog pokrsta za državu i narod predsednika Vučića govori o tome da i on hoće da napravi jedan veliki blok koji bi se pojavio. To je jedna stara ideja iz vremena vlasti demokratske stranke o dvopartijskom sistemu u Srbiji. Ta ideja najbolje odgovara gospodinu Hilu i zapadnim ambasadama, jer je to najbolji način da kontrolišu sve tako što će podaviti sve male partije.

Barac je ocenio da se uoči novih izbora stvara referendumska atmosfera što ne bi trebalo da bude slučaj:

- Pa ono što do sad znamo jeste da se stvara atmosfera referendumskog pitanja, a ne pitanja koje bi trebalo postaviti na beogradskim izborima. Jer upravo te nacionalne republičke teme su rešene na republičkom i nacionalnom nivou. Prosto to su pokazali rezultati izbora za parlament gde je Srpska napredna stranka dobila preko 900.000 glasova, da kažemo, prednosti od drugoplasiranog. I to je vrlo jasno da u republičkim i nacionalnim pogledima i okvirima apsolutnu podršku ima Srpska napredna stranka jer u mandatima preko 50% poslanika u republičkoj skupštini.

- Mislim da je tu pozitivno istaći da je tek onda Srpska napredna stranka, odnosno Aleksandar Vučić, izašao sa postizbornim obećanjem, skok u budućnosti 2027, a ne predizbornim. I mislim da je to jedna vrlo važna poruka biračima bila da se nakon dobijanja poverenja jasno izlazi sa konkretnim planom razvoja Srbije u narednom periodu.

