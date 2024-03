SKIDANJE ĆIRILIČNIH TABLI NASILNO SPROVEDENO! Antonijević: Takve odluke moraju biti donesene u dogovoru sa srpskom zajednicom

Pravnik Milan Antonijević ocenio je da je odluka o promeni tabli sa ćiriličkim natpisima loše pripremljena i da se koristi za unutrašnje političke potrebe.

- To je sprovođenje nečega što kosovske vlasti moraju na drugačiji način da sprovode prema srpskoj zajednici u budućnosti - kaže Antonijević za Kosovo Online.

Dodaje da, ako postoji odluka da postoje dvojezične table, da je u redu da bude sprovedena.

- Ali ukoliko se to radi nasilno i bez dogovora sa srpskom zajednicom i ako table nestanu sa ulice, mislim da je to dodatni problem. Verujem da to jeste sračunato za unutrašnju javnost da bi oni napravili balans između odluke koja se tiče imovine Dečana, kao i nekih budućih odluka koje se tiču ZSO koju je takođe Kosovo dužno da sprovede - kaže Antonijević.

Dodaje da je evidentno da za to postoji pritisak međunarodne zajednice.

- Kosovo sebi ne sme da dozvoli da sprovodi odluke koje ipak liče na provokacije. Ako govorimo o multietničnosti Kosova, ono mora sve odluke koje se tiču jezika i pisma, što je veoma osetljivo, da pripremi sa zajednicom, pa tek onda da sprovede - naglašava on.

Govoreći o odluci za imovinu Visokih Dečana, Antonijević kaže da se njeni sprovođenje očekuje od 2016. godine.

- Može se povezati i sa političkim pritiscima, sa pominjanjem da je to uslov za članstvo Kosova u SE, ali ne bih tako usko tumačio - kaže.

Ističe da je Priština imala obavezu da donese takvu odluku dugi niz godina.

- Postoje pritisci. Svaki izveštaj i EK i Stejt Departmenta koji gledate pominje to da Kosovo nije ispunilo obaveze koje se tiču imovine i ne samo Visokih Dečana, nego i velikog broja slučajeva građana Kosova srpske nacionalnosti koji još pred kosovskim institucijama nisu ostvarili svoje prava - kaže Antonijević.

Kurir.rs/Kosovo Online/Prenosi: A.Ć.