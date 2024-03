NADA MACURA OSULA PALJBU PO POSLANICI OPOZICIJE! Proširite vidike, sledeći put ne dolazim AKO ĆETE DA ČITATE PRIPREMLJEN TEKST

Danas se nastavlja sednica skupštine Srbije. Predsedavajući Skupštini Stojan Radenović zakazao je nastavak sednice i glasanje o izboru predsednika parlamenta za 10 sati.

Biće to treći dan kako poslanici raspravljaju o izboru šefa skupštine, ali bilo je malo rasprave a mnogo psovki, uvreda, a reagovalo je i obezbeđenje.

Gosti jutarnjeg programa "Redakcija" koji su analizirali ovu temu bili su dr Bogdana Koljević Grifit iz pokreta "Mi glas iz naroda", prim. dr Nada Macura predstavnica liste "Srbija ne sme da stane" i i Đorđe Todorov iz Centra za društvenu stabilnost.

Sednica je trajala šest sati, pa je Macura opisala osećaj kada sedite u poslaničkoj klupi i svedočite ovakvoj atmosferi:

- Iz naše poslaničke grupe SNS sigurno osuđujemo sve ono što je opozicija juče radila. Vi ste verovatno delimično upućeni kako je sve to izgledalo. Mogu da kažem da je bilo dosta konfuzije, psovki, nastraja. One nastraje, pogrne reči ka čoveku koji ima 76 godina, koji nije za to obučen, ali je uspeo da savlada sve ono što je pred njim sa biranim rečima. Mogu predstaviti skupštinu kao razgovor suprostavljenih strana koji nije logičan.

Koljević je obrazložila stav njene grupa da neće glasati za Anu Brnabić na mestu predsednice skupštine:

- Scene koje smo gledali u prethodna dva dana možda najbolje pokazuju presek političkoj stanja u Srbiji i upravo u tom svetlu je neophodno ono što mi pokušavamo da izgradimo, a to je treći put. Dakle, sa jedne strane imamo probriselsku opoziciju. Inače, ima nešto što nije poznato javnosti, prvi dan konstituisanja skupštine ste mogli da čujete od pojedinih pripadnika rečenicu, na ulazu u samu skupštinu, kako ovo neće proći bez krvi. Govorim o probiselskoj opoziciji. To su ovi protiv nasilja, ali od njih viđamo nasilje. Što se tiče ponašanja vlasti, postoji jedan deo gde vidimo istu stvar, a to je odsustvo prave političke debate jer od strane vlasti nismo čuli šta su pravi argumenti za izbor Ane Brnabić na ovu poziciju.

Potom je Macura rekla koleginici mora otvoriti vidike:

- Moram da se umešam, ne možete tako da govorite prema onome što je urađeno u prethodnih 10-12 godina. Morate malo otvoriti svoje vidike. Ana Brnabić je uradila dosta za Srbiju, morate biti optimistički orijentisani prema tome. Sami znate kakve su plate, penzije, minimalni dohodak, koliko je bolnica rekonstruisano. Ponašanje moje stranke u skupštini je bilo na visini zadatka. Morate da se usaglasite da je Ana Brnabić adekvatno lice.

Todorov je diskutovao o tome da se na sednici najmanje pričalo o glavnoj temi, a to je izbor predsednika skupštine:

- To je najviše zahvaljujući opoziciji, ali na štetu političkog života u Srbiji. Bilo je svega manje važnog, ali nije bilo glavne teme, odnosno izbor predsednika i potpredsednika skupštine, gde opozicija nije htela da učestvuje i to je ključna teza gde oni destruiraju politički život u Srbiji i tu demokratiju sa kojom su im puna usta, a ne žele da vode dijalog, da dođu na konsultacije kod predsednika, u skupštinu. Oni ne žele da vode unutrašnje razgovore, a kako bi onda vodili spoljne. U tome je najveći problem.

Na samom kraju emisiji, Macura i Koljević su nastavile da se sukobljavaju mišljenjima, a kako je to izgledalo, pogledajte u videu:

Macura: Sramota, više brinete za pravnu formulaciju koja je potpuno jasna, ali niste brinuli o ljudima.

Koljević: Naravno, pravne stvari su mnogo važnije, tu se razlikujemo, vidite, mi mislimo da treba brinuti o teritorijama, pravu, državi.

Macura: Ne, moram da kažem, sledeći put kada mene pozovete, nemojte da prekoputa mene osoba ima već pripremljen tekst koji će samo da čita.

