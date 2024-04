NAŠE JE DA SE BORIMO DA SRBIJA BUDE JAČA Selaković: Opozicioni mediji neumesnim napadima na Vučevića pokušavaju da ga diskredituju

Ni malo ne čude očajnički potezi opozicionih medija koji neumesnim napadima na Miloša Vučevića, mandatara za sastav Vlade i predsednika Srpske napredne stranke, pokušavaju da ga diskredituju, poručio je Nikola Selaković, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i član Predsedništva SNS.

On je na taj način reagovao na napade opozicionih medija, koji su upućeni ka Milošu Vučeviću.

- Odavno su pokazali da njihova politika nije upela da donese Srbiji ništa dobro i zato ni Vučiću, ni Vučeviću ni Srpskoj naprednoj stranci nikada neće oprostiti što smo svojim delima pokazali koliko Srbija može kada je vodi ozbiljan državnik, i koliko je ta ista opozicija neuka i nesposobna i bila i ostala - istakao je Selaković i dodao da je odgovor predsednika Aleksandra Vučića na njihovu mržnju bio i ostao vredan i marljiv rad.

- Uveren sam da je upravo isti takav rad ali i posvećenost nacionalnim i državnim interesima Srbije i našeg naroda kvalifikovao Miloša Vučevića za mandatara za sastav nove Vlade Srbije. Ova politika je pokazala da su joj interesi Srbije apsolutni prioritet i ne treba da čudi što tajkuni u ulozi političara i politikanata napadaju sve one koji takvu politiku vode. To odavno čine napadajući predsednika Vučića i njegovog brata, a sada će to sve više činiti napadajući Miloša Vučevića, možda će nekada razumeti da se ne isplati biti opozicija svojoj zemlji i svome narodu, a možda i neće. Naše je ostalo da se svojim radom i rezultatima borimo da Srbija bude jača i stabilnija i to će biti pravi odgovor na njihovu mržnju - istakao je Selaković.

