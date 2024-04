CEREMONIJA U NIŠU Ministar Vučević otvorio izložbu "Borba za srpsku državnost i slobodu srpskog naroda"

Ministar Vučević istakao je da je iznad svega zadovoljan što izložba posvećena obeležavanju 220 godina od Prvog srpskog ustanka nije predstavljena samo u glavnom gradu, nego su svi građani Srbije dobili šansu da se upoznaju i nauče nešto o svojoj istoriji, ali i o umetničkom opusu autora izložbe. - I da sebe opomenemo, dokle god ne naučimo o sebi ono što treba da znamo ne možemo očekivati da drugi znaju o nama ono što pretpostavljamo da treba da znaju. I dokle god ne naučimo da sebe cenimo i poštujemo ne možemo očekivati da nas drugi poštuju i cene – rekao je ministar Vučević. On je posebno istakao sliku umetnika Nebojše Đuranovića i njenu snažnu simboliku.

foto: Ministarstvo Odbrane Srbije

- Ta slika ima jedan detalj koji bi mogao da nas opomene, ali s druge strane da nas vodi. To je ta baklja, taj plamen slobode. On mora da gori istim sjajem i u ratnim i u mirnodopskim uslovima. To nije samo ratnički plamen. To je plamen slobode. I kad god smo istorijski gasili taj plamen ili ga nam je neko ugasio, a mi ga nismo održavali, mi smo lutali, zaboravljali i sebe, zaboravljali svoje bližnje, nismo razumeli sebe, svoj identitet, svoju duhovnost, svoju državnost. Zaboravljali i ratnike, veterane, borce, saborce, zaboravljali Srbiju. I zato je obaveza svakog od nas, bez obzira u kom je životnom dobu, da ne dozvoli, i koji god posao da radi, čime god da se bavi, da učini sve što je do njega da se taj plamen nikada više ne ugasi – naglasio je ministar odbrane i dodao da smo bez tog plamena otuđeni od sebe. Ministar Vučević zahvalio je autorima izložbe i naglasio da će posetioci moći da vide ne samo umetnički opus posvećen Sretenjskom ustavu i ustanku već i srednjovekovnoj srpskoj istoriji. On je tom prilikom najavio opus vajara Zorana Ivanovića, novi spomenički kompleks, koji će po prvi put biti postavljen u Novom Sadu i time utvrditi jasnu i snažnu nacionalnu identifikaciju i tog dela Srbije.

- Želim vam svima da uživate. Pre svega, bilo bi dobro da đaci dođu da vide i nauče nešto o svojoj istoriji, o sebi. Ali kad kažem o istoriji, da razumeju bolje sadašnjost i pre svega da budu bolje pripremljeni za budućnost. Hvala vam svima. Živeo Niš i živela naša Srbija, najlepša i naša jedina otadžbina – rekao je ministar Vučević i zvanično otvorio izložbu u Nišu.

foto: Ministarstvo Odbrane Srbije

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nikola Selaković rekao je da je važno što je izložba posle glavnog gradu postavljena u Nišu prenoseći plamen slobode. - Mislim da je svima jasno protiv čega treba da se borimo, to je nesloga. I da je važno da budemo složni kao što smo večeras složno došli na ovu izložbu. Vama drage Nišlije i Nišlijke želim da uživate u danima pred vama, u jednom divnom umetničkom nadahnuću naših prijatelja Zorana Ivanovića i Nebojše Đuranovića. A nekim mladim ljudima koji će verovatno biti ovih dana u prilici da posete ovu izložbu, da ih ovo ohrabri, osokoli da oni stvaraju svaki na svoj način i da pokažu šta mogu da učine za otadžbinu, a ne samo da pitaju šta otadžbina može da učini za njih – rekao je ministar Selaković.

foto: Ministarstvo Odbrane Srbije

Autor izložbe i vajar Ivanović rekao je da u vertikali identitetskih vrednosti, u našem karakteru veoma važan deo pripada prošlom vremenu, u kome smo se kao narod oblikovali - sećanju, pamćenju, memoriji. On je naglasio da je mogućnost da svojim skulptorskim delovanjem doprinese očuvanju našeg identiteta i njegovoj daljoj izgradnji čini da se lično oseća veoma privilegovanim. Akademski slikar i autor izložbe Đuranović naglasio je da svaka slika i skulptura predstavljaju ne samo umetnički rad, već priču o hrabrosti, odlučnosti, žrtvi koju su Srbi podneli u svojoj borbi za slobodu. Obeležavanje 220 godina od Prvog srpskog ustanka podstaklo ih je, kako kaže, da izlože dela koja predstavljaju kontinuitet borbe srpskog naroda za slobodu i državnost od 13. pa sve do 20. veka.

foto: Ministarstvo Odbrane Srbije

Izložbu „Borba za srpsku državnost i slobodu srpskog naroda“, autora vajara Zorana Ivanovića i akademskog slikara Nebojše Đuranovića, čine slike, skulpture, crteži i vajarski modeli kojima je prikazana umetnički uobličena borba srpskog naroda za svoju slobodu i državu.

Otvaranju izložbe prisustvovali su komandant Kopnene vojske general-potpukovnik Milosav Simović, gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski, episkop niški Arsenije sa sveštenstvom, predstavnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, predstavnici boračkih udruženja i udruženja građana koji neguju tradicije oslobodilačkih ratova, predstavnici javnog i kulturnog života i brojni gosti. Izložba će biti otvorena za sve posetioce do 15. aprila.