PROTIV PRIJEMA TZV. KOSOVA U SAVET EVROPE 85 ODSTO GRAĐANA CRNE GORE! Jasna poruka Milana Kneževića, a imao je i jednu za Dritana

Lider DNP-a Milan Knežević poručio je, komentarišući to što je članica DNP-a i šefica delegacije Crne Gore u PSSE Maja Vukićević glasala protiv prijema tzv. Kosova u Savet Evrope, da je to stav 85 odsto građana Crne Gore i da "DNP niko neće prevaspitavati".

- Ko je odredio da je glasanje za Savet Evrope međunarodna obaveza Crne Gore? Je li to napisano u Ustavu? Želimo li da organizujemo referendum? Ne interesuje me šta pričaju Jevto Eraković i Danijel Živković. Vukićević nije predstavljala niti Vladu Crne Gore, niti Kosovo, već DNP, a naš stav svi znaju. Ja sam ponosan na nju i ponosim se njenim stavom - poručio je on za A-Plus TV, a preneo Kosovo onlajn..

Prema njegovim tvrdnjama, nakon glasanja Vukićević je napadana od strane "raznoraznog šljama".

- Vukićević se zdravo i veselo vratila iz Pariza. To nije iznenađenje ni za koga - dodao je Knežević.

Pomenuvši bivšeg premijera i lidera GP URA Dritana Abazovića, Knežević je kazao da je Abazoviću "sad dobrodošlo da bude veći Kosovar od premijera Kosova Aljbina Kurtija".

- Ipak, brat Dritan to sve zaboravi i poravna kad dođe u “Tri šešira” ili “Nacionalnu klasu”, pa naruči “Marš na Drinu” ili neku drugu patriotsku pjesmu. Veći je Srbin u Beogradu od mene, ali ne ljutim se na njega - istakao je Knežević.

On je u emisiji takođe poručio da susretima sa liderima Republike Srpske i Srbije Miloradom Dodikom i Aleksandrom Vučićem ne izdaje Crnu Goru.

- Ne prihvatam da to može neko da stigmatizuje - poručio je Knežević.

Kurir.rs / Kosovo onlajn