SRBI NA KOSMETU NA METI PLJAČKAŠA! Pokrali im ovce, potrovali pse: "Videli smo tragove krvi, ne možemo normalno da živimo"

Nikoli Stojanoviću iz Dobrotina, kod Lipljana, u noći između petka i subote ukradeno je oko 25 ovaca čija se vrednost procenjuje na blizu 5.000 evra. Slučaj je prijavljen policiji koja je izvršila uviđaj.

Stojanović je krađu grla primetio u subotu ujutru kada je došao da nahrani ovce.

„Između petka i subote, u kasnim satima, ne znam tačno kada, odneli su mi preko 25 grla ovaca. Možda bi ukrali i više, ali moguće je da je došlo do nekih problema pa su prekinuli krađu. Šta je doprinelo da ostatak ovaca ostane, ne znam, puka sreća“, rekao je Stojanović.

Tragovi, prema rečima Stojanovića, vode do obližnje njive blizu koje se nalazi makadam.

„Tamo pretpostavljamo da je bilo parkirano vozilo. Tamo smo videli i tragove krvi, moguće je da su neke ovce odmah zaklali, a neke odneli tako. Do puta ima tragova, a posle nema ničega“, rekao je Stojanović, dodajući da strahuje da će se pljačka ponoviti.

Stojanović, koji od poljoprivrede živi, krađu ovaca vidi kao još jedan vid pritiska i zastrašivanja.

„Ne možemo normalno da živimo, normalno da se ponašamo. Kako da očekujemo nešto drugo. Takvi su uslovi, i kada bi hteo nešto da radiš, ne možeš, ne možeš da živiš od svog poštenog rada, ne dozvoljavaju ti“, rekao je Stojanović.

Nataša Stojanović, Nikolina snaja, ističe da nije prvi put da se ova porodica našla na meti pljačkaša, a da su pre mesec dana primetili sumnjive radnje u blizini mesta gde su smeštene ovce.

„Pre mesec i po dana, moja kuća je najbliža. Nisam spavala, oko pola dva je možda bilo, videla sam neku baterijsku lampu i zvala sam njega (Nikolu), muža i sina. Svi smo počeli da trčimo za njima, međutim, nismo ih sustigli, oni su već pripremali ovo“, rekla je Stojanović navodeći da tada nisu slučaj prijavili policiji.

Ona ističe da je ovo direktan udar na opstanak jedne porodice koji živi od poljoprivrede.

„Ulazili su i u kuću drugog devera. Vidite koliko kučića imamo, oko 10, neke su otrovali, uspavljivali. Nije ovo prvi put, smatrali smo da će prestati. Da jednog vrednog i poštenog radnika ovako nagrde, to je sramota. Da niko ništa ne preduzme, da li uopšte vlasti ima. Ali nema vlasti, kao da hoće da nas odsele što pre. On će da propadne najviše, to je velika šteta, koliko to košta ni ja ne znam, to je oko četiri-pet hiljada evra. On od toga živi, ne radi nigde, bavi se poljoprivredom, stoku gleda“, rekla je Stojanović.

