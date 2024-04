OPOZICIJA SE PONAŠA AROGATNO I ULTIMATIVNO: Dejan Vuk Stanković o beogradskim izborima, propalim pregovorima i eventualnom BOJKOTU

Kolegijum u Skupštini Srbije, na kome se razgovaralo o primeni preporuka Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) završen je danas bez dogovora predstavnika vlasti i opozicije.

Predsednica parlamenta Ana Brnabić je istakla da joj je žao što nije postignut dogovor. Ona je na konferenciji za novinare poručila da će danas raspisati beogradske izbore za 2. jun i navela da nema nikakvih mogućnosti da se taj datum pomeri.

foto: Damira Ramadani

Miroslav Aleksić, jedan od nosilaca liste "Srbija protiv nasilja", rekao je rezultat nije postignut.

- Nismo se dogovorili o izgledu izbora u Beogradu i lokalnim samoupravama...Osnovna stvar je da oni ne pristaju da se izbori održe u istom danu u Beogradu i u lokalnim samoupravama...Mi smo rekli šta imamo, na njima je da li će biti izbora u Beogradu ili ne - rekao je, između ostalog, Aleksić i dodao:

- Mi želimo da izađemo na izbore, ali vlast je odabrala da na izbore ide bez opozicije. Ili ćemo imati izbore ili nećemo. Videćemo, pod ovakvim uslovima nema izbora, i mi nećemo u tome da učestvujemo.

MAKSIMALISTIČKI ZAHTEVI OPOZICIJE

Politički analitičar Dejan Vuk Stanković, komentarišući današnji epilog sa Kolegijuma, odnosno izostanak dogovora, rekao je za Kurir da nije neočekivano što su pregovori propali, jer je, kako je kazao, "opzicija postavila maksimalističke zahteve u ponedeljak."

- Hteli su da sva tri zahteva budu bezuslovno ispunjena, iako je mogućnost ispunjena zahteva direktno povezana sa zakonskim rokovima. Koliko sam shvatio, krajnji zakonski rok za održavanje beogradskih izbora je 2. jun, ta okolnost se prosto ne može promeniti i ona važi za sve političke aktere - istakao je Stanković i dodao da za druge lokalne samouprave mandat ističe kasnije.

foto: Damira Ramadani

- Dakle, ta ideja da se spajaju izbori je zapravo nešto što je kontradiktorno, ako govorimo o opoziciji, jer je opozicija tražila da se izbori razdvoje. Sad odjednom traže da se oni spoje. Pravo pitanje je da li oni zapravo znaju i šta hoće i šta neće. Prosto, oni koriste mogućnost da vrše politički pritisak preko medija, ponašaju se krajnje arogantno i ultimativno i u tim okolnostima mislim da je bilo jako teško očekivati da se dogovor postigne. Iako je dogovor bio nešto što je u interesu svih, jer je najbolje kada nema boijkota, kada nema tenzija u javnosti, kada nema političkih stranaka koje su u rovovima, već se političke stranke u kampanji bore za glasače predlažući svoje kandidate i programe - naveo je Vuk Stanković i istakao da ćemo ovako stalno imati neke tenzije.

POSTOJE DRUGE PARTIJE

On je govorio i o eventualnom bojkotu izbora od strane ovog dela opozicije.

- U slučaju bojkota, njihovi glasači će dobiti možda neke druge stranke koje su u opoziciji, a koje kritikuju sadašnju vlast, i možda čekaju svoju šansu. Veliko je pitanje da li su svi oni unutar tog bloka jedinstveni, treće pitanje je šta oni dobijaju. Oni veće ustupke od vlasti dobiti sigurno neće. I ovim svojim stavom su na neki način doveli u pitanje dogovore po one druge dve tačke, koje su bile predmet sastanka u ponedeljak - poručio je on. Dodao je da mu se čini da ova nepopustljivost i maksimalističko gledanje na pregovarački proces, smanjuje šanse opoziciji za politički manevar.

- Postoje druge partije koje se registruju u istraživanju javnog mnjenja, koje mogu da spreme liste, koje mogu da dobiju neke glasove. Ovo najviše odgovara Branimiru Nestoroviću, ako je to da opozicija neće na izbore, to njemu podiže šanse da ima jači rejting. Vlast će izaći na izbore, čak se priprema i neka šira koalicija, pojaviće se tu i još neke liste koje će realistično gledati na pitanje izbora. Ova koalicija "Srbija protiv nasilja" će onda verovatno u nekoj iznudici i sama početi da razmišlja šta je učinila tokom neuspelog pregovaračkog procesa. Koliko vidim i Savo Manojulović ističe neke političke zahteve i on se promalja kao neki novi lider. Dakle, ovo što oni neće na izbore može da odgovara Nestoroviću i potencijalno Savi Manojloviću i eventualno još nekome u opoziciji ko je ostao van koalicije "Srbija protiv nasilja" i van nekog eventualnog dogovora sa koalicijom oko Aleksandra Vučića. Time što ovi neće, otvaraju se perspektive za neke druge koji hoće. Niko neće mnogo patiti zato što neće biti Đilasa i Miloša Jovanovića na izborima - zaključio je Vuk Stanković.

