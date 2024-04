KURTI ĆE URADITI SVE DA GLASANJE O SMENI LAŽNIH GRADONAČELNIKA NE USPE! Graovac: Potrebni su mu kao vid pritiska na Srbe

Politički analitičar Srđan Graovac iz Centra za društvenu stabilnost smatra da će prištinski premijer Aljbin Kurti učiniti sve da glasanje o smeni gradonačelnika u četiri većinski srpske opštine na severu KiM ne uspe. Čak i da Srbi sve ispoštuju što on traži, od čega su neke stvari nerealne, Kurti će, kako kaže, izmisliti nešto novo kao razlog da gradonačelnici ne budu smenjeni.

Graovac je za Kosovo onlajn izjavio da su ovi nelegitimni gradonačelnici deo strategije neprekidnog vršenja pritiska na Srbe i neprekidnih pokušaja da se Srbi proteraju sa KiM.

- Posebno tu mislim na Srbe na severu Kosova i Metohije koje je Kurti okarakterisao kao neprekidnu opasnost zato što su složni i međusobno povezani. Kurti dovođenjem dugih cevi na sever Kosova, svojih takozvanih specijalnih snaga, odnosno obučenih terorista sa jedne strane i postavljanjem ovih lažnih gradonačelnika sa druge, vrši institucionalni pritisak na Srbe. On ima za cilj upravo to što sam rekao, da se Srbi isele sa severa Kosova. Možda ne baš svi, ali da onaj deo koji ostane bude potpuno slomljen i da faktički i politički prestane da deluje van onog kruga koji Kurti smatra da je za Srbe potreban, a to je krug njegovih poslušnika i Kurtijevih Srba - naveo je Graovac.

Dodaje da Kurti suštinski želi da udalji Srbe od Srpske liste i usmeri ih prema njegovim političkim partijama i organizacijama.

- On ima jasnu strategiju i naravno da ne želi da se odrekne tih gradonačelnika jer su mu potrebni kao vid tog institucionalnog pritiska i učiniće sve da spreči da dođe do bilo kakve promene na tom planu. To se vidi i kroz procese njihovog opoziva, koliko se taj proces otežava i čini sve da se on učini nemogućim. Pa čak i da sve Srbi ispoštuju što on traži, od čega su neke stvari zaista nerealne, on će, verujem, naći neki novi momenat da izmisli ponovo nešto što je razlog da gradonačelnici ne budu smenjeni jer mu je to deo taktike - istakao je analitičar.

Graovac naglašava da jedino na njega po ovom pitanju može da utiče međunarodna zajednica.

- Ukoliko bi međunarodna zajednica bila odlučna u svom stavu, a tu odlučnost još ne vidimo, onda bi došlo do promena, pa bi ti gradonačelnici zaista morali da se povuku. Ali u ovom trenutku zaista ne vidim ni odlučnost međunarodne zajednice, a posebno ne Aljbina Kurtija - zaključio je Graovac.

