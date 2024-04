VUČIĆ POSTAJE GLAVNA META POSLE NEDVOSMISLENE ODLUKE DA STANE NA PUT NARKO-MAFIJI! Bjegović o Zvicerovoj jezivoj Skaj prepisci

Povodom objavljivanja jezive prepiske vođe kavačkog kriminalnog klana Radoja Zvicera i policajca Radoja Milovića u kojoj se nedvosmisleno pokazuje da žele da sklone predsednika Srbije Aleksandra Vučića, v. d. direktora Bezbednosno-informativne agencije Tomislav Radovanović kaže da bezbednosne službe raspolažu svim informacijama kada je reč o bezbednosti predsednika države, prikupljaju ih i analiziraju, i poručuje da je zaštita njegove bezbednosti njihov prioritetni zadatak.

Obaveštajna saznanja

Kako je upozorio, kontinuitet ugroženosti predsednika postoji, ali je objasnio da sve službe bezbednosti Srbije rade danonoćno i da sve informacije koje se dobijaju putem Skaj aplikacije i od Evropola za BIA nisu iznenađenje.

- To je za nas samo potvrda sagledavanja regionalnih i domaćih organizovanih kriminalnih grupa. Mi od 2015. godine imamo više konkretnih saznanja i Skaj prepiska između pripadnika Službe bezbednosti Crne Gore i jednog od vođa organizovanih kriminalnih grupa samo potvrđuje sva naša dosadašnja obaveštajna saznanja - prokomentarisao je Radovanović za TV Prva prepisku sa Skaj aplikacije vođe kavačkog klana Radoja Zvicera i njegovog saradnika Radoja Milovića koju su u subotu objavile podgoričke Vijesti.

Prema toj prepisci, Zvicer i Milović su 2021. razgovarali o mogućnosti da će SAD s dolaskom Džozefa Bajdena na vlast ići "na rušenje Vučića svim silama". Vođa "kavčana" je, kako su navele Vijesti, rekao da jedino oni mogu svrgnuti Vučića, uz pomoć 40.000 navijača.

Upitan da li u ovom trenutku postoji nešto što bi moglo da ugrozi bezbednost predsednika Srbije, Radovanović je rekao da o tome ne može da govori više i detaljnije, ali da može da kaže da kontinuitet ugroženosti predsednika postoji, da službe bezbednosti Srbije rade danonoćno i da je zaštita njegove bezbednosti prioritetni zadatak svih službi, pa i bezbednosnih i obaveštajnih agencija. Direktor BIA je objasnio da BIA već godinama sagledava aktivnosti organizovanih kriminalnih grupa u regionu i da je uočeno da modaliteti ugrožavanja predsednika Srbije idu u dva pravca, od kojih je jedan njegovo uklanjanje sa političke scene, a drugi ugrožavanje njegove lične bezbednosti. - Prvi pravac je uklanjanje predsednika sa političke scene, pre svega njegovom konstantnom inkriminacijom, dehumanizacijom i tako dalje, što se ogledalo kroz afere koje su u javnosti poznate, kao što su Jovanjica, afera vezana za Skaj prepisku. Pošto rezultata nije bilo, prešlo se na ekstremnije metode nastupa, odnosno na ugrožavanje njegove lične sigurnosti - rekao je Radovanović.

Komentarišući deo prepiske u kojem se pominje da Vučića mogu oboriti navijači, on kaže da to mora da poveže s trenutnim dešavanjima na stadionima.

- Uz poštovanje prema navijačima SD Partizan, tu postoje frakcije za koje znamo, i koje se sagledavaju od strane BIA, da su i dalje u direktnoj vezi sa odbeglim članovima kavačkog klana. Sve te poruke uvredljive sadržine na stadionu su u stvari instrukcija odbeglih članova. Mi na tome intenzivno radimo i sigurno ćemo ih pronaći - naglasio je Radovanović.

Stao im na put

Specijalista za kriminal i organizovani kriminal Miroslav Bjegović objašnjava za Kurir zašto je Vučić postao glavna meta kriminalnih krugova.

- Posle nedvosmislene odluke da stane na put narko-mafiji koju je organizovao Zvicer, čije su glavno tržište Srbija i Beograd, Vučić postaje glavna meta koju treba eliminisati. Upravo se predsednik isprečio na njegovom putu rizikujući svoj život, te je potisnuo, razbio ovaj klan u Srbiji, zbog čega je i danas glavna meta Zvicerove odmazde. Sve ovo govori da naš sistem nacionalne bezbednosti i dalje ima povećanu odgovornost u zaštiti lične bezbednosti Vučića, jer su javne i očite namere narko-bosa. Ali moram da kažem i pojedinih zapadnih obaveštajnih centara moći koji ga štite, jer imaju zajednički cilj koji žele sprovesti u Srbiji. Namere su jasne, ali ne shvataju da su neostvarive - kaže naš sagovornik.

Podsetimo, ove pretnje komentarisao je i Vučić, koji je podsetio da su Zvicer i Milović na slobodi.

- I danas kada sam čitao sve to tražio sam informacije iz bezbednosnih službi. Mala je šansa da mi ne dođu glave. Ja ne kukam zbog toga, očekivao sam to 2022. godine, i tada nisam poslušao bezbednosne službe kako da se ponašam na otvaranju spomenika Stefanu Nemanji. Oni su odustali u poslednjem trenutku. To su najmoćniji i najopasniji ljudi. Čujem da sada kupuju neke kladionice u Srbiji, da pripreme logistiku za prljave poslove. Svi oni rade uvek uz podršku neke strane službe - poručio je Vučić.

O planiranim atentatima na Vučića Imamo imena i prezimena Tomislav Radovanović je podsetio da informacije o planiranom atentatu na predsednika Srbije koje je u januaru 2022. MUP dobio od Evropola nisu jedine takve vrste od te agencije, te je naveo da je događaj u Srebrenici 2015. školski primer pripreme atentata na predsednika Srbije. On je ponovio da bezbednosne službe raspolažu svim informacijama, prikupljaju ih i analiziraju, ali da im je najveći problem da ubede predsednika republike da je ugrožen. foto: AP/Marko Drobnjaković - Ovo zato jer je njemu fokus na ekonomskoj, energetskoj stabilnosti, infrastrukturnim projektima, na napretku Srbije i razvoju, dok teme koje se tiču njegove lične bezbednosti, da se ne naljuti na mene, možda ignoriše, ali mi svakako preduzimamo sve mere da sačuvamo njegovu bezbednost. Tako je bilo i prilikom otkrivanja spomenika Stefanu Nemanji, kada smo uspeli da sprečimo pokušaj atentata - rekao je Radovanović. Tada je, prema njegovim rečima, bila preporuka da predsednik obavezno nosi zaštitni prsluk, odnosno pancir, što je on kategorički odbio, a nije poštovao ni trasu kretanja koju su odredile bezbednosne službe. Radovanović je objasnio da su nalogodavci u nekim bivšim političkim establišmentima u regionu: - Nalogodavci su kriminalci, a sami izvršioci su ili na teritoriji Srbije, ili se angažuju sa područja susednih republika, i tu imamo imena i prezimena, pre svega sa teritorije BiH i Crne Gore.

