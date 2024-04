PAHOR DOBRONAMERAN PREMA SRBIJI, ALI...Bivši slovenački predsednik mogao bi da nasledi Miroslva Lajčaka! Evo ko je on

Bivši predsednik Slovenije Borut Pahor mogao bi da već na leto stane u središte dijaloga Beograda i Prištine kao naslednik Miroslava Lajčaka na mestu izaslanika EU za ovu temu. Lajčaku u avgustu ističe mandat, a Pahor je za za slovenačku agenciju STA rekao da jeste zainteresovan za mesto specijalnog izaslanika EU za dijalog.

Dobri odnosi

Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije kaže za Kurir da Pahor poznaje dobro odnose u jugoistočnoj Evropi i zemljama bivše Jugoslavije, što ga preporučuje za novi posao.

foto: Kurir Televizija

- On je čovek koji je imao dobre odnose sa Srbijom i trudio se da unapredi odnose s našom zemljom. Međutim, sam Pahor neće mnogo odlučivati o stavu EU, pre svega stavu ključnih država Francuske i Nemačke prema problemu Kosova, zato što već imamo njihov zajednički stav kroz francusko-nemački predlog o normalizaciji odnosa i Ohridski sporazum. Prema tome, Pahor će se kretati u tim okvirima. Iako Pahor dolazi iz Slovenije, koja je priznala Kosovo, ne verujem da će ta činjenica nešto menjati. Lajčak je dolazio iz Slovačke i to ništa nije uticalo, insistirao je na istim stvarima na kojima insistiraju i zemlje koje su priznale nezavisnost. Oni, u stvari, vode politiku EU, odnosno Francuske i Nemačke, i oni to primenjuju u praksi, imaju radni zadatak šta da rade i oni to i rade, bez obzira na to da li je njihova zemlja priznala kosovsku nezavisnost ili to nije učinila - ocenio je Zečević.

foto: screenshot Pink tv

Zagonetka

Novinar slovenačkog Dela Novica Mihajlović uveren je da je Borut Pahor dobronameran kada kaže da bi želeo da nasledi Lajčaka na ovom mestu. On smatra da nema dileme da je Pahorov cilj da u regionu ostane mir.

- Sigurno mu je to cilj više nego nekome ko ne živi tako blizu regiona i ko nema tu vezanost za region. A sad, da li bi neko Pahorom mogao da bude zadovoljniji nego Lajčakom, ja ne verujem, zato što znamo svi da je ova zagonetka kako rešiti situaciju s Kosovom puno veća i jača od svih bivših predsednika. Kad bi poslali bivšeg američkog predsednika, pitanje je koliko bi on mogao da postigne - izjavio je Mihajlović za Kosovo onlajn, uz napomenu da će se Pahor, ukoliko dođe na ovo mesto, kretati u okviru unapred zadatog okvira.

foto: Nemanja Nikolić

Predsednik Saveza Srba Slovenije Vladimir Kokanović takođe naglašava da bi od velike važnosti moglo biti to da su za vreme Pahorovog predsedničkog mandata u Sloveniji odnosi sa Srbijom išli uzlaznom putanjom, ali i napominje da srpskoj strani ne pogoduje to što Pahor dolazi iz stranke na čijem je čelu Tanja Fajon.

- I te kako je upućen u odnose Evrope prema ovom pitanju, a to sada postaje goruće pitanje ne samo za Srbiju, budući da je to jedno od naših najvažnijih nacionalnih pitanja, već i goruće pitanje za čitav region, a stiče se utisak i za Evropu. Okolnost koja srpskoj strani ne pogoduje jeste da Borut Pahor dolazi iz stranke čiji je lider još uvek, ne znamo da li će još dugo ostati, Tanja Fajon, a potezi koje je vukla ta politička stranka više su pogodovali prištinskoj strani - podseća Kokanović za Kosovo onlajn.

