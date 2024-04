"NE BI IMALI 90 ODSTO PROBLEMA NA KOSOVU DA JE FORMIRANA ZSO!" Stručnjaci tvrde: Pokušavaju da zaokruže ono što su davno zacrtali

Parlamentarna skupština Saveta Evrope usvojila je sinoć mišljenje izvestioca Dore Bakojani kojim se preporučuje prijem takozvanog Kosova u članstvo u toj organizaciji.

Za izveštaj je glasao 131 poslanik, njih 29 je bilo protiv, dok je 11 poslanika bilo uzdržano.

Poslanici su prethodno odbacili sve amandmane na predloženo Mišljenje, među njima i predlog da formiranje Zajednice srpskih opština bude uslov za članstvo Prištine.

O ovoj temi govorili su Aleksandar Jerković, odbornik u Skupštini grada Beograda sa liste "Mi - Glas iz naroda - Aleksandar Jerković“, Veljko Odalović, predsednik Vladine komisije za nestala lica, i Ibro Ibrahimović, iz Biroa za borbu protiv trgovine ljudima, u gostovanju u jutarnjem programu Kurir televizije.

- Naša južna pokrajna je prostor na kojem i dalje međunarodna zajednica kroz rezoluciju 1244 koja je živa treba da upravlja tim prostorom i da uređuje mnoge odnose. Nažalost, neselektivno su na Prištini preneli nadležnosti, odnosno dozvoli su da se na teritoriji pod međunarodnom upravom samoproglasi jedna država. Sada imamo jedan institucionalni teror koji Kurti vrši. Ovo su mehanizmi, ali ima mnogo težih stvari i sve to u punoj koordinaciji između ostalog sa onima koji mu to dozvoljavaju. Znači, vi nemate ni jednu osudu onoga što Kurti u zadnjih nekoliko godina radi - istakao je Odalović i dodao:

- Mi 90 odsto problema koje danas imamo na Kosovu, ne bi imali da je formirana ZSO. Jer je ZSO i taj prvi sporazum, trebalo da uredi u tom trenutku identifikovane probleme u odnosima, komunikacijama, probleme koje su imali ljudi koji su živeli na obe strane administrativne linije, i Srbi i Albanci. Mi smo ispunili naše obaveze. Međutim, moramo razumeti da nije samo da Kurti ne želi da ispuni, nije hteo ni Tači, ni Haradinaj, ni Hoti, ni Mustafa. Mi smo došli sada u situaciju da se jednostavno vrlo koordinisano sprovode aktivnosti delom na prostoru KiM-a. Koje sprovodi Kurti uz podršku onih koji sede oko njega, jer on ima timove koje su upravo iz ovih zemalja koje lobiraju za članstvo Saveta Evrope i za mnoge druge stvari. Tamo sede timovi eksperata koji sve ovo rade. Ne rade to Kurtijevi ljudi, oni izvršavaju. Dakle, mi imamo jednu situaciju u kojoj se zaokružuje nešto što su davno zacrtali i zbog čega stoje upravo ti zapadni centri moći koji su glavni sponzori i promoteri.

Ibrahimović ističe da je Srbija napadnuta na dva fronta.

- MI smo istovremeno napadnuti na dva fronta. Dakle jedan front preko Republike Srpske kada pričamo o rezoluciji o Srebrenici. A sa druge strane imamo Savet Evrope preko Kosova. Pitanje je i za nas kako se to odjednom desilo da se pojavi rezolucija kada o tome praktično ništa nismo znali. To je negde i kritika ka nama u smislu da moramo biti smišljeniji, da idemo u susret događaja, ne da čekamo da nam se oni dese - rekao je Ibrahimović.

Jerković se nadovezao na izjavu Ibrahimovića.

- Ipak mislim da je Srbija napadnuta i sa treće strane. Jer vidimo unutrašnje pritiske na Srbiju koji su po istoj formuli urađene. Bez ikakvih realnih činjenica, bez ikakve osnove. Kada pominjimo te posledice, one su već na stolu. Vi se setite i 90. godina i svega onoga što se dešavalo na jednoj suverenoj državi, na jednoj državi koja je bila osnivač UN. Dakle, vi ste tu pogazili međunarodno pravo. Onda vi kada jedanput prekršite pravilo, onda to prekršeno pravilo postaje generalno pravilo. To naravno sada otvara mnoga pitanja u svetu. Znate, praktično ne postoji država koja nema slične probleme kao što mi imamo sa Kosovom i Metohijom. Zbog toga u celom svetu negde preti eskalaciji sukoba - istakao je Jerković.

