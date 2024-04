"OPOZICIJA ĆE INSISTIRATI NA JESENJIM IZBORIMA" Matić: Cilj - primena MAKEDONSKOG SCENARIJA i dolazak na vlast BEZ PODRŠKE GRAĐANA

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić donela je odluku, u konsultacijama sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, da se za 2. jun, kada se održavaju beogradski izbori, raspišu i lokalni, koji su bili predviđeni da se održe u julu i avgustu.

To će, kako je objasnila, zahtevati izmenu Zakona o lokalnim samoupravama člana 35, a očekuje da se taj zakon usvoji na sutrašnjem plenumu, što bi omogućilo da lokalni izbori budu raspisani u nedelju.

O ovoj temi govorili su Radoslav Marjanović, član Predsedništva SNS-a i predsednik opštine Stari grad, Marko Matić, politički analitičar, i Đorđe Vukadinović, politički analitičar, u gostovanju za jutarnji program Kurir televizije.

- Želeli smo pre svega da izađemo opoziciji u susret, s obzirom da su oni prethodnih dana izražavali jednu neverovatnu želju da se ti izbori spoje. Do duše, moram da kažem da je deo opozicionih stranaka takođe izražavao neke druge stavove. Međutim, oni sada imaju problem da se sami dogovore sa sobom, što na kraju krajeva ne treba da bude ni naš problem, niti problem građana Srbije. Mislim da je to pre svega pitanje za njih. Ono što je nama važno jeste da ukažemo na to da se grad Beograd nalazi u prevremenom finansiranju, da smo već praktično od oktobra meseca u nekoj vrsti vandrednog stanja. Takođe da se gradske opštine u Beogradu se nalaze u sistemu privrednog finansiranja, da projekti koji su započeli, koji treba da se rade, praktično stoje. Tako da je za građane pre svega najvažnije da se izbori u Beogradu završe 2. juna - rekao je Marjanović i dodao:

foto: Kurir televizija

- Takođe, ono što moram da ukažem i što jeste činjenica, jeste da je naša zemlja pod izuzetnim pritiscima u poslednje vreme. Pogotovo u poslednjih nekoliko meseci gde predstavnici opozicije dodatno na tome rade koji su internacionalizovali problem lokalnih izbora. Koji su odlazili u Evropski parlament, tražili da se onemoguće fondovi za našu zemlju, koji su tražili da se zabrani da se liste u Srbiji nose ime predsednika Aleksandra Vučića. Tako da imate s jedne strane neodgovornu opoziciju koja na sve moguće načine pokušava da dođe na vlast, iako nema podršku građana. Ono što jeste činjenica, jeste da će se oni uvek žaliti i da će uvek tražiti opravdanje zašto su izgubili na određenim izborima.

Vukadinović smatra da je postojalo nedoslednosti sa obe strane.

- Mnogi moji sagovornici, a neki predstavnici vlasti, su navodili pre ove odluke da se ne može menjati zakon da bi objasnili koliko je to nemoguće. Sada odjednom vidimo da može da se menja Zakon o lokalnoj samoupravi i izborima. Tako da mislim da je tu bilo nedoslednosti i sa jedne i sa druge strane.

foto: Kurir televizija

Matić smatra da jedan deo opozicije neće čak ni ovaj ustupak vlasti prihvatiti jer imaju skriveni motiv.

- Jasno je da ovo je maksimalni mogući ustupak vlasti koji je dat opoziciji. Ne bih se složio da stoji ova primedba da je rok suviše kratak jer vi sada imate 45 dana kampanje. Dakle, nije to mali rok, to je zaista dovoljni rok, posebno ako znamo da je opozicija još od 17. decembra bila u permanentnoj kampanji u pokušaju osporavanja legitimnosti prethodnih izbora. Opozicija je izašla sa tri zahteva. Dakle, jedan je zahtev bio uređenje javnog servisa, drugi zahtev je bio da se formira komisija za kontrolu biračkog spiska i treći zahtev je bio da svi izbori budu istog datuma. Dakle na početku zapravo nisu imali problem da to bude 2. juna. Sada, kada smo došli do ove situacije vidimo da opozicija se podelila na dva dela. Videćemo kakva će biti konačna odluka, ali jasno je da nema saglasnosti unutar opozicije - rekao je Matić i dodao:

02:59 OPOZICIJA ĆE INSISTIRATI NA JESENJIM IZBORIMA Matić: Cilj - primena MAKEDONSKOG SCENARIJA i dolazak na vlast BEZ PODRŠKE GRAĐANA

- Bojim se da će ovaj drugi deo opozicije insistirati na jesenjim izborima. Ja mislim da oni imaju za cilj nešto drugo, a to je da se iskoristi ova sada specifična situacija u kojoj se protiv Srbije otvaraju frontovi na međunarodnom planu. Da se uz pomoć stranog faktora da se implementira ovde makedonski scenario. A to je da se dođe na vlast bez izbora, da se formira nekakva tehnička vlada pod maskom stvaranja izbornih uslova, a zapravo da ta tehnička vlada u trajanju od godinu, možda i dve, donosi strateške odluke za ovu zemlju, o uvođenju sankcija Rusiji, o implementaciji evropskog plana za Kosovo i Metohiju. Dakle, mislim da je to pokušaj jednog dela opozicije i to je ono što ne sme da se dozvoli.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

02:03 OPOZICIJA NEMA ŽELJU ZA DIJALOGOM, IDEJA IM JE NA ULICAMA Stručnjaci analiziraju: Koju poruku su poslali na sinoćnoj sednici?