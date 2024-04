NE SMEMO DA SE PREDAMO! Dubravka Đedović Handanović: Srbija ne odustaje od borbe za istinu!

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović, rekla je danas gostujući na televiziji Hepi, da se naša zemlja nalazi u teškoj situaciji zbog glasanja u Ujedinjenim nacijama i Savetu Evrope, ali da Srbija ne odustaje od borbe za istinu.

- Devedesetih godina je pre svega kroz zapadne medije stvoren narativ da su Srbi krivci i agresori, a ostali narodi u regionu žrtve. Koliko god da smo se tada borili protiv to je bio trasiran put, koji se razvijao i došao do vrhunca, 1998. godine na Kosovu i Metohiji, i to je postao put bez povratka za omalovažavanje srpskih žrtava. Nažalost to što se dešavalo u Bosni i Hercegovini, žrtava je bilo na svim stranama kao i nedužnih stradanja, a s druge strane imamo narativ da Srbi jedini krivci. Kada je u pitanju NATO bombardovanje, agresor ne postoji. I kada su u pitanju civilne žrtve te agresije, kao što su na primer novinari RTS-a, ni u tom kontekstu Srbi nisu ravnopravne žrtve. Teška borba je pred nama na čelu sa predsednikom Vučićem – kome sada posle 29 godina treba tema Srebrenice i Srba kao genocidnog naroda koja se otvara pred Ujedinjenim Nacijama, ta pandorina kutija, kao da nije bilo ranije zločina u istoriji - kazala je ona i dodala:

- Imali smo Haški tribunal, pa deklaraciju u našoj Skupštini, čime smo pokazali da ne potcenjujemo ničije žrtve. Borba je teška, jer znate da ste unapred skoro osuđeni, ali ne smemo da odustanemo i da se ne borimo. I ne smemo da se predamo, jer i dalje ima slobodoumnih država i naroda na svetu koji vide nepravdu i silu moćnih zemalja koje žele da na Srbiju svale krivicu. Albanci nisu ispunili svoje obaveze iz Briselskog sporazuma, kada nastrada Srbin sa severa Kosova i Metohije, da li je taj život manje vredan? I zašto dovođenje silovanih žena na sednicu UN? Jel mi nemamo žrtve ili su naše žrtve i naše žene manje vredne?

Ministarka je dodala da bi izglasavanje rezolucije o Srebrenici u Ujedinjenim nacijama stavilo politički pečat i kolektivnu presudu srpskom narodu i budućim naraštajima, i da je neodgovorno ponašanje pripadnika opozicionih stranaka koji govore protiv svoje zemlje u ovom teškom trenutku za Srbiju.

O energetici

Ministarka je rekla da „Elektroprivreda Srbije“ osnovala ćerku kompaniju za stabilno snabdevanje naših građana na severu Kosova i Metohije, u šta je EPS uložio 40 miliona evra, kako bi se obezbedilo stabilno snabdevanje.

- Međunarodne institucije nagledaju primenu dogovora, važno je da naši građani imaju poverenje, da sarađuju sa „Elektroseverom“, dok će se svi problemi rešavati u saradnji sa građanima - rekla je ona.

Ministarka je dodala da je 54 odsto domaćinstava ostvarilo popuste na potrošnju struje u martu.

- Hvala građanima koji su se ponašali odgovorno tokom cele grejne sezone. U martu su ostvarene najveće uštede u potrošnji električne energije, čak 54 odsto domaćinstava dobilo je popuste dok je četvrtina ostvarila najveći popust od 40 odsto, odnosno 830.000 domaćinstava. Nadam se da će građani i u narednom periodu nastaviti da se ponašaju odgovorno. Ovu inicijativu pokrenuli smo radi podizanja svesti i male promene navika da bismo više vodili računa o potrošnji energije, a samim tim pružili podršku energetskom sistemu i zaštitili budžet građana - rekla je ona.

Ministarka je dodala da popusti za racionalnu potrošnju energije „Elektroprivredu Srbije“ koštaju oko 80 miliona evra, da to nije mali iznos koji je jednak investiranju u remont jednog bloka termoelektrane ili hidroelektrane.

O ceni struje i gasa

Đedović Handanović je ukazala da se cene struje i gasa za građane neće povećavati.

- Rekli smo još u novembru nakon razgovora sa Međunarodnim monetarnim fondom kada smo se borili za najbolje uslove za naše građane, da se cene neće povećavati u ovoj godini. Što se tiče cena za privredu, gas će pojeftiniti 15 odsto a struja oko 20 odsto u zavisnosti od metodologije obračuna. Država će nastaviti da radi na stvaranju što konkurentnijeg ambijenta za privredu, kako bi proizvodi iz Srbije bili atraktivniji na tržištu, a na to značajno utiču cene struje i gasa - rekla je ona i dodala da je država stala iza privrednika tokom energetske krize, kada je cena struje na tržištu iznosila više od 600 evra po megavat času, i da će se uvek ponašati odgovorno.

Dodala je da je potreban konstruktivan dijalog stručnjaka u kome će se argumentovano razgovarati na osnovu činjenica kako da koristimo svoje prirodne resurse, na održiv i bezbedan način.

- Najvažnije je da pametno koristimo prirodna bogatstva, u korist razvoja privrede, da izmenimo Zakon o rudarstvu i time još više zaštitimo interese Srbije, nastavimo odgovorno da pristupamo prirodnim resursima, ne na štetu ljudi, prirode i biodiverziteta. Time bismo omogućili više radnih mesta za građane u zapadnoj Srbiji, veće plate u tom kraju i mogućnosti da se ljudi iz inostranstva vrate u našu zemlju. Bez kritičnih mineralnih sirovina nema zelene agende i energetske tranzicije, potrebno je da sagledamo kako možemo da ih iskoristimo a ne da budemo teoretičari zavera jer time donosimo samo loše našoj zemlji, kao sto to rade opozicioni političari - rekla je ona.

Kurir.rs

Bonus video:

05:32 MINISTARKA ENERGETIKE ĐEDOVIĆ HANDANOVIĆ ZA KURIR TV: Otkrila EKSKLUZIVNE podatke o uštedi Srbije: NEMA POVEĆANJA CENE ENERGENATA