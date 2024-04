VIDEO JE SLOM KOALICIJE SRBIJA PROTIV NASILJA: Savo Manojlović i novi raskol u redovima opozicije

Novi raskol u opozicionim redovima najvljen je danas, kada je Savo Manojlović poručio da izlazi na izbore samostalno.

Interesantno je i što je Manojlović ovu odluku, slučajno ili ne, saopštio nakon što se jedan deo opozicije, okupljen oko Dragana Đilasa, predsednika Stranke slobode i pravde, odlučio za bojkot istih.

Politički analitičar Dejan Vuk Stanković je komentarušići previranja u opozicionom taboru istakao da je Manojlovićeva odluka promišljena.

- Koliko ja znam on je "specijalista za ekologiju", zalaže se da jedini u Evropi napravimo moratorijum na iskopavanje litijuma dok ga čitava Evropa kopa. Tako da će biti zanimljivo njegovo prilagođavanje uslovima beogradske kampanje. On će svakako biti opasan protivnik Zeleno - levoj koaliciji i biće pretendent na birače koalicije "Srbija protiv nasilja", a istovremeno će biti pretendent na jedan deo nezadovoljnih birača i vlašću i opozicijom - navodi on i dodaje da niko ne zna šta Manojlović nudi, jer se nikada nije bavio beogradskim temama.

- On je čovek koji je van priče beogradskih izbora. Ići će samo na ime, na taj nazovi uspeh koji je imao kada je opstruirao normalan život u gradu i sporio naučno-tehnološka i rudarska dostignuća u ovoj zemlji. Ali svakao da ima dobar demagoški potencijal i okolnost da nije uprljan dnevnom politikom. Kad spojite demagogiju i okolnost da ste novo lice, imate šanse da budete Beli Preletačević dva, da napravite pristojan rezultat - poručuje Vuk Stanković.

Đilasov politički faul Politički analitičar je prokomentarisao i to što će jedan deo opozicije bojkotovati izbore u Beogradu, ali ne i ove na lokalu. - Što se tiče Đilasovog bojkota, mislim da je to početak njegovog političkog kraja. Potpuno je politički nedosledno sedeti u republičkom parlamentu i takmičiti se na opštinskim izborima, a izbegavati izborno takmičenje u Beogradu. Taj koji beži od beogradskih izbora, taj je jednostavno neko ko pravi veliki politički faul u očima, pre svega, svojih birača.

Upitan da li je slučajnost to što Savo Manojlović odluku o izlasku na izbore saopštio nakon odluke o bojkotu koju su doneli Dragan Đilas, Zdravko Ponoš i Miloš Jovanović, analitičar ističe da je to promišljena odluka.

- On je od tog "specijaliste za litijum" skočio u ralje beogradske politike. Ne znam koliko će se snaći. Ipak, treba da bude prepoznatljiv po nekim drugim političkim temama, beogradski izbori neće strogo biti vezani za gradske teme. Niko ne zna tačno šta Savo Manojlović misli o opštim političkim pitanjima, kao što su Kosovo i Metohija, rezolucija o Srebrenici, članstvo Srbije u EU, saradnja sa Kinom i Rusijom... - navodi on i dodaje:

- Manojlović je nepoznanica. Što se tiče strategije nastupa, ona je dobro osamišljena. Video je slom koalicije "Srbija protiv nasilja", racionalno je pretpostavio da će tu biti razočaranja tih birača, racionalno je pretpostavio da su to birači koji neće da glasaju za Vučića i za desničarske stranke.

Dejan Vuk Stanković ističe i da je Savo Manojlović samo jedan od pretendenata na lidersko mesto u opoziciji.

