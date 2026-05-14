Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević oglasio se na društvenoj mreži Instagram. On je građanima Srbije poslao jaku poruku i ukazao na strah blokadera koji, prema njegovim rečima, beže od dijaloga.

Svaki pokušaj drugačijeg mišljenja, ili otvorene debate, završava se salvom psovki, etiketiranjem i agresivnim ponašanjem koje nema nikakve veze sa demokratskim vrednostima za koje se, navodno, zalažu.

- Blokaderi se plaše dijaloga, jer nemaju šta da kažu. Psovke i pretnje nisu program za bolju Srbiju - stoji navedeno u njegovoj objavi na Instagramu.

Podsetimo, savetnik predsednika Srbije Miloš Vučević izjavio je nedavno da će SNS biti spremna za izbore kada god oni budu, a da je na građanima Srbije velika odluka.

- Kad god da budu, bićemo spremni za njih, a pred građanima Srbije je velika odluka. Odavno nije bila tako važna odluka pred građanima naše otadžbine, da li ćemo napred ili se vraćamo unazad - naveo je Vučević u videu objavljenom na Instagram profilu.

Dodao je da građani odlučuju o svojim porodicama i životu, kako vide svoju državu, grad i kuću.

- Izbor je jednostavan - da li hoćete političara Đokića ili predsednika Vučića, o tome odlučujete - poručio je Vučević.