PROTOJEREJ-STAVROFOR VELIBOR DŽOMIĆ: Moramo da razvijemo i negujemo kulturu saznanja o svojim žrtvama

Novo svetlo na stradanja hiljada crnogorskih četnika u Sloveniji baca knjiga „Put smrti” protojereja-stavrofora dr Velibora Džomića, autora više knjiga o stradanju Srpske pravoslavne crkve u 20. veku i duhovnika u Crkvi Ružici i kapeli Svete Petke na Kalemegdanu. Već sam podnaslov ove potresne, nedavno objavljene knjige u izdanju „Vukotić medije” - „Ispovest četnika o bratoubilačkom ratu” - potvrđuje da smo jako dugo čekali na istinu, koja jedino može pomiriti zavađenu braću. U knjizi se nižu autentična i bolna svedočenja preživelih, koji su samo čudom uspeli da uteknu sa stratišta. Te potresne istine mogu da budu nauk, poruke, molbe i zaveti da se bratoubilačko zlo više nikada ne dogodi na ovim našim prostorima.

Džomić se nada da ćemo i pored podela, koje još uvek traju, izvući i pouke iz bratskog poklanja.

Da li je masakr nevinih žrtava u Sloveniji i dalje nepoželjna tema u Crnoj Gori i Srbiji?

- Potresna je i mnogima još uvek nepoznata istorija srpskog stradanja u Drugom svetskom ratu, ali posle njegovog završetka. Nažalost, vrlo retko se govori o našim bratskim ranama, a one nisu ni male ni zanemarljive. Tom temom se, s manjim prekidima, bavim duže od tri decenije. Komunistički zločin u Sloveniji nad ideološkim protivnicima je, bez ikakve sumnje, najveći zločin na prostoru bivše Jugoslavije posle zvaničnog završetka Drugog svetskog rata. Nažalost, mnoge masovne grobnice Srba koji su pobijeni od bratske ruke do danas nisu obeležene. U tim masovnim grobnicama počivaju brojni srpski sveštenici, intelektualci, privrednici, domaćini.

Jezivo

Bežim od smrti

Naša četvorka stiže na ivicu jame i mitraljez opali, padosmo u jamu, ostali me povukoše. Živ sam. Bog nije dao da me zrno pogodi. Ispod nas velika hrpa leševa i svi se njišu, podigla ih velika krv. Krv teško zaudara, ali šta mogu, čekam šta će dalje biti. Padaju u jamu drugi, treći, sve grupa za grupom, a ja se jedva odvezah i otrgoh od moja tri mrtva druga. Jama se sve više puni... pri kraju, u senci, čekam svoju sudbinu. Jama se napuni gotovo do vrha kada pobiše zadnju grupu. Tada ugasiše reflektore, okrenuše kamione i pođoše po druge, a ja polako izbauljah iz jame i kao ranjena zver, ruku svezanih iza leđa, stadoh bežati, bežati nekuda, ali ne znam ni kuda bežim ni gde se nalazim, samo bežim, bežim da sam dalje od zločina, od smrti.

Priča Milan Mujo Šćepanović, rodom iz Mrtvog Dubokog, iz Rovaca u Crnoj Gori