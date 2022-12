"NAJOZBILJNIJE TREBA DA SHVATIMO ŠTA SE DEŠAVA NAŠIM LJUDIMA NA KOSOVU" Čedomir Jovanović za Kurir TV: Srbi na KiM su taoci

Barikade na severu Kosova i Metohije traju već četiri dana, a škole od ponedeljka ne rade. Situacija se otela kontroli, pa Srbi prolaze kroz razne vrste torture Kurtijevog režima.

Gost jutarnjeg programa na Kurir televiziji bio je Čedomir Jovanović, predsednik Liberalno-demokratske partije.

Na početku je spomenuo Dejana Pantića, zbog čijeg hapšenja su Srbi podigli barikade, rekavši da su to samo povodi, kao i mnogobrojni ostali za podizanje tenzija na Kosovu.

00:58 KOSOVO JE BRIGA ONOGA KO JE NA VLASTI! Čedomir Jovanović o nemirima na Kosovu: Narod živi kao talac pored naše nesposobnosti!

- Kad god nam je narod bio na barikadama, završio je u traktorskim prikolicama po nekim izbegličkim centrima. Najozbiljnije bi trebalo da shvatimo to što se na Kosovu dešava. Hapšenje policajca je samo povod, mi smo svedoci činjenice, da iz dana u dan, iz nedelje u nedelju, tenzija na Kosovu raste putem stikera, tablica, izlaženja iz institucija. Naš narod tamo živi kao talac, pored naše nesposobnosti i veoma ružnog odnosa, a mi sebi dajemo za pravo da ignorišemo realnost - započeo je Jovanović.

Nakon toga, Jovanović je spomenuo da se očekuje sastanak sa predstavnicima Kvinte, a da će na stolu da bude nemačko-francuski sporazum. Zapitao se šta je to što bi dovelo do kraja naših sukoba.

- Kosovo je briga onoga ko je na vlasti, što bude teže, to će lakše pasti. Onda ćemo doći mi koji nismo na vlasti, pa ćemo nastaviti dalje na neki svoj način. Danas dolazi Eskobar, krajem nedelje dolaze predstavnici Kvinte, na stolu će biti nemačko-francuski predlog. Smatram da će biti neka verzija toga. Razgovaram sa ljudima na Kosovu, tamo niko nije srećan - rekao je Jovanović, pa nastavio:

- Meni se ne dopada što ne mogu da odgovore na jedno pitanje, a to je šta pokreće naše sukobe na Kosovu? Da li je to rezolucija 1244, da li je to Briseslki sporazum za koji sam glasao dok su drugi srbovali, da li je to Vašingtonski sporazum? Svako treba da plati akcizu, porez, da posluje u skladu sa zakonima, pa tako i Srbin iz Velike Hoče koji pravi vino.

