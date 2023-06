"IDE NAM U KORIST DA FANATIK POGORŠA ODNOSE SA AMERIKOM" Radun: Nek se kači na druge centre moći, Srbi da ostanu hladne glave

Posle nasilnog pokušaja postavljanja novih gradonačelnika albanske nacionalnosti u opštine na severu Kosova i Metohije sa srpskom većinom, Priština je doživela do sada najjači "udarac" od Sjedinjenih Američkih Država.

Gosti emisije Puls Srbije bili su Branko Radun, politički analitičar i Predrag Rajić iz Centra za društvenu stabilnost, koji su razgovarali o situaciji na KiM.

Obojica su prokomentarisali sankcije upućene albanskim kosovcima.

- Desilo se da su prvi put Albanci izašli sa jasnim stavovima da Kurtijeva vlast krši dogovore i da su oni odgovorni za ovo što se dešavalo. Došli smo do apsurdne situacije da više krive Srbe u Beogradu, nego u Americi. Organi vlasti koji su nelegitimnim izborima došli na vlast, albanski predstavnici koji su došli sa 1-2 odsto glasova, ne funkcioniše ni u jednoj demokratskoj državi. Ono što se dešavalo na ulicama, prvi put su Amerikanci okrivili Albance - kaže Radun i ističe nijanse ovog predloga.

- Kažu da do daljnjeg nema podrške Albancima za evropatlanske integracije i to prvi put čujemo. Bila je uvek ozbiljna situacija, ali Amerikanci ne žele sukob i ne žele da se skrene pažnja sa Ukrajine, i njima je tu fokus, ali ne znače da ne postoje drugi centri moći na koje se kači Kurti. On ne bi ovo moga oda radi bez te podrške - rekao je Radun.

02:18 Nama ide u korist da fanatik Kurti pogoršava odnose sa Vašingtonom

Rajić ističe da je Kurti fanatik i da ga uvek tako treba gledati.

- Ja ga u potpunosti podržavam u tome da što više naruši odnose Prištine i Vašingtona jer to ide samo nama u korist. On može da se oseti da je priteran uza zid pa da izazove oružani konflikt, zato je bitno da Srbi na severu Kosova i Metohije ostanu hladne glave, sada kada prvi put imamo Amerikance na svojoj strani, ne bi bilo takozvanog Kosova da nije bilo odluke Vašingtona - rekao je Rajić.

